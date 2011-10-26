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Одноклассник Коновалова: У меня такое ощущение, что химию он знал на уровне нашей учительницы

26 октября 2011 17:22
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В Минске продолжается судебный процесс по делу о взрыве в Минском метро. Во время очередного заседания были представлены фотографии тетради со схемами, а также уже собранного электродетонатора, которые во время обыска нашли у подсудимого Дмитрия Коновалова в подвале.

И как на суде заявил эксперт, схемы из тетради Коновалова могли использоваться для сборки электродетонатора бомбы, взорванной в столичном метро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В качестве свидетелей были допрошены одноклассники основного фигуранта дела. По их словам, Коновалов уже во время учебы в школе умел делать взрывпакеты и проявлял большой интерес к химии.

Дмитрий Гайдуков, свидетель:
На мой вопрос «Как ты сделал этот взрывпакет?» он ответил, что «Химию учить надо!».
Я догадывался, что он кроме школьного еще что-то и дополнительно изучал. У меня такое ощущение, что он на уровне нашей молодой учительницы химию знал. Но она пять лет отучилась, а он нет.

Павел Никитенко, свидетель:
Только химия. Он на другие предметы не сильно ходил, а на химию он любил сходить.
Был необщительным. Со мной общался о музыке, на отвлеченные темы. А так практически ни с кем не общался.

# общество # Теракт в минском метро 11 апреля

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