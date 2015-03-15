Один из лучших старост Червенского района: То, что люди тебя уважают, много стоит

Новости Беларуси. Жить с проблемами людей и помогать возрождению белорусской деревни – таковы ежедневные хлопоты сельских старост. Герой этого выпуска программы «Центральный регион» на СТВ не испугался общественной нагрузки и стал одним из лучших в Червенском районе.

Василий Бачило в Червенском районе человек уважаемый. Депутат сельского совета долгое время проработал в местном военкомате. И вот уже 15 лет Василий Васильевич отвечает за развитие своей деревни Хвойники.

С чего начинается ваш рабочий день как старосты?

Василий Бачило, староста деревни Хвойники Червенского района:

Утром подъем, по хозяйству похлопотать и на работу. По деревне постоянно проезжаю, по существу с каждым человеком стараюсь побеседовать. У людей вопросы есть. Самый, конечно, большой вопрос у нас то, что наша деревня находится практически на городской черте. И как-то не то чтобы неудобно, но наши улицы не асфальтированы. Есть деревни дальние, так у них лежит асфальт. А мы тут рядом с городом – и не получается. Одна проблема у людей: когда будет в деревне асфальт?

Вы депутат уже 15 лет. Что реально изменилось в деревне за это время из того, к чему вы лично приложили руку?

Василий Бачило, староста деревни Хвойники Червенского района:

Мы практически первыми в районе скооперировались, вовремя сработали и подключили себе газ. Сорганизовали кооперативчик и на своей улице все жители проложили себе водопровод. На этой улице башня сейчас пустует, она свободна. Вот люди сейчас организуются, собирают кооператив, сделают проект и будут проводить себе воду.

Вам повезло, что вы староста именно этой деревни?

Василий Бачило, староста деревни Хвойники Червенского района:

Конечно! Я же бы не пошел в соседнюю деревню. Это мои люди, я при них вырос, они меня практически все знают, и я их знаю наперечет. Это много стоит, что люди уважают тебя. Я – их, а они – меня.