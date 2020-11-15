Президент Беларуси: сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай

Новости Беларуси. Они ответственны за продовольственную безопасность государства. Профессиональный праздник отмечают 15 ноября люди, которые в прямом смысле кормят страну. В Беларуси – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравление представителям отрасли направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пандемия коронавируса и другие потрясения внесли свои коррективы в работу многих сфер. Но мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10,5 миллиона тонн зерновых, кукурузы и рапса. Беларусь полностью обеспечила себя отечественным продовольствием, его экспорт более чем в 100 стран мира принесет доход в миллиарды долларов.
Примите самые искренние слова признательности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идете вперед, осваивая новые технологии.
Александр Лукашенко пожелал сельчанам и ветеранам АПК крепкого здоровья, успехов в труде и всегда хорошей погоды.
В эти дни аграрии подводят итоги своей работы. 2020 год стал урожайным, благодаря чему в экономику страны удалось внести весомый вклад. В целом сельхозпроизводство Беларуси – это около 6 % ВВП. А доля перерабатывающей промышленности составляет почти четверть общего объема промпроизводства республики.
В 2020 году удалось увеличить экспорт белорусских продуктов питания. Расширилась и география поставок. Теперь наше продовольствие покупают в 105 государствах планеты. Осваиваются рынки Африканского континента, а также Азиатского региона, стран Америки и Карибского бассейна. Активно сотрудничаем с Пекином. Экспорт в Китай за 9 месяцев 2020-го вырос более чем в два раза.