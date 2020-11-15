Президент Беларуси: сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай

Новости Беларуси. Они ответственны за продовольственную безопасность государства. Профессиональный праздник отмечают 15 ноября люди, которые в прямом смысле кормят страну. В Беларуси – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пандемия коронавируса и другие потрясения внесли свои коррективы в работу многих сфер. Но мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10,5 миллиона тонн зерновых, кукурузы и рапса. Беларусь полностью обеспечила себя отечественным продовольствием, его экспорт более чем в 100 стран мира принесет доход в миллиарды долларов.

Примите самые искренние слова признательности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идете вперед, осваивая новые технологии.

Александр Лукашенко пожелал сельчанам и ветеранам АПК крепкого здоровья, успехов в труде и всегда хорошей погоды.