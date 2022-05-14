«Обновлённая Конституция призвана защитить нас». Как законодательство помогает привить правильные ценности?

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Красной нитью проходит все время мысль, что нужно прививать грамотные и правильные ценности нашему последующему поколению. Андрей Александрович, на ваш взгляд, хватает ли тех законодательных мер, которые приняты у нас в стране, чтобы историческая память жила всегда?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Хватает. Возьмите Указ нашего Президента о геноциде. Мы действительно своевременно закрепили. Каждый третий белорус погиб в этой войне. И как можно не говорить о геноциде белорусского народа? Конечно, необходимо говорить, надо учить этому наших детей. Сегодня законодательной базы предостаточно. У нас замечательная история, у нас замечательная литература, у нас замечательное преподавание в учебных заведениях. В нашей стране сделано все, чтобы наши дети впитывали ту информацию, которую мы получали в свое время. Наша Великая Победа в 1945 году – счастливое будущее, это сегодняшнее светлое и яркое небо. И мы должны помнить, что мы внуки, правнуки тех победителей, которые спасли мир от коричневой чумы. Илона Волынец, СТВ:

Сохранение исторической памяти – это и наша конституционная обязанность.