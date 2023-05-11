Об этом женском монастыре в Бобруйске не все знают. Чем уникальна эта святыня?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с Игуменией Параскевой (Ельской), настоятельницей женского монастыря в честь Святых Жен-Мироносиц в городе Бобруйске. О монастыре в честь Святых Жен-Мироносиц Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Сегодня в монастыре в честь Святых Жен-Мироносиц, который разместился на месте древней крепости, мы встречаемся с матушкой Параскевой, игуменией святой обители. Вы восстанавливаете храм в честь Святого князя Александра Невского. Здесь находится крепость, которую единственную не взял Наполеон на своем продвижении в Москву. Монастырь Жен-Мироносиц… Как сочетается женское служение с тем местом воинской славы, где вы его несете?

Игумения Параскева (Ельская), настоятельница женского монастыря в честь Святых Жен-Мироносиц в городе Бобруйске:

Можно сказать, что монахини приняли вахту у воинов. Мы из такого военного объекта возрождаем новую историю, духовный бастион. Для нас собор Александра Невского имеет главенствующую цель, его завершение, здесь планируется аллея славы, захоронение воинов, памятник Александру Невскому. То есть очень большие проекты и планы для этого места, чтобы оно не потерялось в вечности, а именно стало тем духовным форпостом, местом притяжения будущего поколения наших современников и всех, кому небезразлична история, кто хочет мира на этой земле. Олег Лепешенков:

Мы знаем, что празднование Пасхи в 1945 году совпало с днем празднования Георгия Победоносца 6 мая. Сейчас мы тоже в преддверии Дня Победы. Что значит для вас этот день?

Игумения Параскева (Ельская):

Этот день всегда отмечался в нашей семье особенно, святой и великий воин Георгий Победоносец усилил значение этой победы, в этот день мы служим панихиды, поминаем всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне, молимся о мире. Олег Лепешенков:

Мы попросим провести вас небольшую экскурсию по монастырю. Игумения Параскева (Ельская):

К юбилею 200-летия со дня основания нашего собора была установлена памятная плита от взорванного первого собора в честь князя Александра Невского. Надпись на плите гласит: храм сей заложен 1822 года октября 23 дня. И также к этому юбилею мы установили новую плиту. Этими же датами сей храм возрожден 2022 года октября 23 дня. Олег Лепешенков:

Матушка, обитель ваша сравнительно молода.

Игумения Параскева (Ельская):

Да, в этом году мы будем отмечать 11 июня 15 лет со дня основания нашей обители. Самое главное – это божественная литургия. Это молитва о благоденствии и мирном житии. И чтобы Господь привел к нам божьих детей, которые хотели бы подвязаться в обители Святых Жен-Мироносиц. Олег Лепешенков:

А сколько сейчас сестер в монастыре? Игумения Параскева (Ельская):

В настоящее время 10 сестер. То есть число как Жен-Мироносиц 7-10, пока так. Что монастырь может сделать для мира? Олег Лепешенков:

На ваш взгляд, что монастырь может сделать для мира? Игумения Параскева (Ельская):

Я больше вижу наше служение в помощи тем женщинам, которые попали в беду, в сложное положение. Чтобы они могли приехать, пожить здесь, получить духовную поддержку, даже материальную помощь. Конечно, мы еще не столь имеем такие возможности, но мы очень верим и при поддержке Белорусского союза женщин, и первичной организации «Православные бобруйчанки», которая организована при монастыре. Мы имеем больший выход в общественность и принимаем участие в разных проектах, не отказываемся от приглашения города на какие-то мероприятия, чтобы увидели нашу обитель именно в статусе служения миру. И хочется, чтобы женщины нашего общества не забывали о своем главном предназначении. Как сказал один богослов, что я построил много храмов, помог воздвигнуть много обителей, но как я понял, самое главное – это именно служение как родителей, то есть взрастить здоровое духовное поколение, поэтому где-то в этом тоже мы помогаем, подсказываем матерям, как справляться со сложным переходным периодом их детей. Маленькие дети – маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. Поэтому мы постоянно в этом служении находимся. Олег Лепешенков:

А чем могут помочь люди из мира в развитии монастыря.

Игумения Параскева (Ельская):

Вы не поверите, но насколько иногда удивляешься, что с таким минимальным приходом, так как мы находимся на окраине города, сюда никакой транспорт не ходит, до недавнего времени многие жители города даже не знали, что в городе есть монастырь, что вообще сюда можно приходить. Поэтому в настоящее время буквально по копеечке мы столько получаем помощи, можем продолжать строительство собора Александра Невского, то есть от всех неравнодушных людей, паломников, которые нас посещают. Олег Лепешенков:

Матушка, вы всех встречаете радостью и улыбкой. В чем источник этой радости? Игумения Параскева (Ельская):

Раньше я говорила, что родилась в солнечной Молдавии. Наверное, с этим виноградом и солнцем и сформировался мой жизнерадостный характер. Но главный стимул этой улыбки, радости – это моя вера. Для меня это всегда источник радости и надежды.

Мы находимся в домовом храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Она подарена нам со святой горы Афон. Мы очень рады, что имеем такой чудесный список Пресвятой Богородицы, все свои скорби и радости повергаем в молитве к Пресвятой Богородице. Рядом находится небольшая икона Божьей Матери Скоропослушница. Она была подарена нам председателем попечительского совета, очень много было помощи. Мы на пожертвования благодарных людей сделали на нее эту чудесную ризу. Также у нас есть нерукотворный образ Господа, который чудесно отобразился на камне, привезенном со святого града Иерусалима нашим попечителем. В храме находится около 150 частиц мощей. Так как эта неделя посвящена Святым Женам-Мироносицам, мы возносим им святые молитвы сугубо на этой неделе. У нас есть частица мощей Святой Марии Магдалины и Святой Сусанны. В этом храме мы с первых дней проводим все богослужения, монашеские постриги. Число наших прихожан растет, поэтому мы очень ждем завершение строительства собора, пока мы тихонечко творим здесь свою молитву ежедневно. И очень надеемся, что скоро будет собор уже в полной славе. Много ли у монастыря прихожан? Олег Лепешенков:

Кто сейчас ваши прихожане? Ведь монастырь находится в небольшом отдалении от города. Игумения Параскева (Ельская):

В большей степени это те боголюбивые миряне, которые ищут именно монашеской молитвы, длинных богослужений, более сосредоточенных. Через соцсети немного уже пошла известность обители, поэтому уже пополнились и паломниками, которые заранее с нами созваниваются, договариваются. Мы говорим, что 50 человек мы не можем вместить в этом храме, но люди готовы стоять и в коридоре, и на улице проведена озвучка, но хотят все-таки посетить нас. Олег Лепешенков:

Имея перед глазами такие примеры, как Жены-Мироносицы, Святой князь Александр Невский, как бы вы ответили на вопрос: что дает человеку вера?