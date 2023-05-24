О безопасности на воде, во время каникул и разведении огня на шашлыках. Самые важные правила напомнили в МЧС

Детский травматизм – одна из серьезных проблем. Чтобы привлечь к ней внимание, снизить количество чрезвычайных ситуаций с участием ребенка, в стране с 10 мая по 1 июня проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!» О ней и не только поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасией Швайбович, официальным представителем Минского областного управления МЧС. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите об основных причинах детского травматизма. Что это – беспечность родителей или же незнание правил безопасности? Каковы основные причины детского травматизма?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В основе любой ситуации, в которую попадает ребенок, недосмотр родителей. Поскольку чаще всего случаи происходят, когда дети остаются дома одни. Почему и акция называется «Не оставляйте детей одних!» Таким образом мы сможем максимально снизить риск их возникновения. Когда ребенок дома не один, даже если и случается какая-то внештатная ситуация, всегда рядом будут взрослые, которые смогут помочь. Если не смогут помочь сами, обратятся за помощью к спасателям. А мы всегда выедем и окажем эту помощь. Дмитрий Потапович, ведущий:

Вы совершенно верно сказали, что дома происходит много таких происшествий. Каникулы, родители не всегда дома. Как объяснить ребенку доходчиво, что можно делать, а что абсолютно нельзя? Как объяснить ребенку правила пожарной безопасности?

Анастасия Швайбович:

Здесь на помощь приходим в том числе и мы, сотрудники МЧС, проводя акцию «Не оставляйте детей одних!» Мы приглашаем родителей вместе с детьми принять участие в мероприятиях. На первом этапе акции мы посетили места, где чаще всего можно встретить детей и родителей: это магазины, торговые центры, детские развлекательные комплексы. Также проводили для любителей активного отдыха спортивные мероприятия «Мама, папа, мы – в безопасности сильны!» Дмитрий Потапович:

Акцент там именно на безопасность. Как при активной деятельности сохранять правила? Анастасия Швайбович:

Акцент на том, чтобы родители вместе с детьми прошли предлагаемые мероприятия. Почему это важно? Потому что сотрудник МЧС может ребенка научить. И зачастую мы видим, что дети звонят и сообщают о чрезвычайных ситуациях, знают телефоны 101 и 112. Но очень важно, чтобы родители были для ребенка правильным примером. Они находятся рядом, с них ребенок берет пример: как делает мама, папа. Поэтому мы вместе с родителями и детьми повторяем самые важные правила. Конечно, впереди каникулярный период, это очень ответственная пора для всех взрослых, потому что дети остаются не только с родителями, но и с бабушками, дедушками. О полезных сервисах МЧС для детей

Анастасия Швайбович:

Для родителей очень важно провести этот ликбез для ребенка. Помочь в этом могут размещаемые у нас на YouTube-канале МЧС различные мультфильмы: «Волшебная книга», «Спецотряд 112». Родителям нужно просто с ребенком вместе просмотреть. Если возникнут какие-то вопросы, пояснить. Поверьте, самые сложные ситуации, в которые ребенок может попасть, там разобраны. Дмитрий Потапович:

Вы сказали про визуальную составляющую, которая помогает детям лучше усваивать информацию. Это в так называемых центрах безопасности? Анастасия Швайбович:

Да, сегодня есть уникальная возможность во всех регионах нашей страны, в том числе в Минской области, областной центр находится в Борисове. Дети посещают этот центр, в том числе на каникулах, находясь в летних оздоровительных лагерях. Они могут не просто услышать информацию. Сегодня важно ребенка увлечь. Мы знаем, что внимание теряется очень быстро, поэтому они там могут интерактивно пройти все ситуации, в которые могут попасть. Александра Каштанова:

Дайте несколько советов, которые помогут родителям обезопасить свой дом. Каникулы. Хочешь – не хочешь, дети остаются одни. Как обезопасить дом во время летних каникул?

Анастасия Швайбович:

В доме, где находится ребенок, должны быть безопасные условия. Это самое важное. Не оставляйте маленьких детей одних. С подростками беседуйте, рассматривайте ситуации. В том числе не забывайте про безопасность на водоемах, это достаточно актуальная тема. Многие уже открыли купальный сезон для себя. Родители должны объяснить, что на водоемы можно только вместе с ними. Мама и папа находятся на расстоянии вытянутой руки, если мы говорим про маленьких детей. И только тогда ребенок может заходить в воду. Таким образом можно предупредить возникновение трагедии на воде. Самое важное – быть примером и другом для своего ребенка; знать, где он находится, с кем он играет, в какие игры. Это позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций с участием детей. Александра Каштанова:

Вы как раз сказали про отдых на воде. Он всегда сопряжен с шашлыками. Расскажите об этих правилах безопасности. Как правильно разводить огонь, как дети должны себя вести? Как безопасно разводить огонь на шашлыках?