Новый указ главы государства сокращает сроки строительства льготного жилья в Беларуси

Документ позволит госзаказчикам — УКСам — брать льготные кредиты на разработку проектно-сметной документации еще до формирования ЖСК.

Таким образом, организациям не нужно будет ждать денег от застройщиков, а значит и подготовительный период серьезно сократится. Важно и то, что эти кредиты (не более 5% в городах, и до 1% в малых населенных пунктах) не лягут на плечи будущих жильцов.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Это позволит сократить период за счет неожидания формирования жилищно-строительного кооператива, открытие кредитов на граждан, поступления ресурсов. УКСам приходилось брать кредиты под более высокие проценты и потом их включать в стоимость объекта, что повышало цену квадратного метра. Теперь, когда это будет на уровне льготного кредитования, это служит не только сокращению сроков, но и удешевлению объекта.

Между тем, сокращение сроков строительства жилья не скажется на его качестве. Госстройнадзор ужесточает требования. За 10 месяцев инспекторы обнаружили почти в полтора раза больше дефектов, чем в прошлом году. За эти нарушения юрлица привлечены к ответственности. В 43 организациях приостановлено действие лицензий на строительство, а 3 документа и вовсе аннулированы.

Кроме того, вводится в практику метод, когда прием в эксплуатацию жилья происходит лишь в случае отсутствия у будущих жильцов претензий к качеству, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Петруша, директор департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Количество проверок, в целом, сократилось. Мы стараемся не мешать строительному процессу, но если инспекторы приходят на стройку, то смотрят все — от организации стройплощадки до самых мелких дефектов.