Новый альбом «Сигнал из космоса» группы «Сплин» адресован гармоничному человеку

Идеальный слушатель альбома «Сигнал из космоса» - человек, который пребывает в гармонии с собой. Об этом сообщил лидер группы «Сплин «Александр Васильев. Новый альбом 25 октября на концерте в Минске смогли оценить белорусские поклонники.

«Идеальный слушатель этой пластинки - человек, который ногами на земле, а головой в небесах. В нем все должно быть уравновешено - дух и материя. Современная жизнь постоянно пытается выбить из колеи, но лично я стараюсь сразу же успокаиваться и снова входить в состояние равновесия – меланхолии», - цитирует БЕЛТА артиста.

По словам Александра Васильева, несмотря на кризис, группа стала больше выступать. Сейчас команда ездит с мини-турами в поддержку нового альбома.

«В кризисное время люди стали больше ходить на концерты. Видимо, это такая форма групповой психотерапии. Если у людей становится меньше материальных ценностей, финансовых возможностей, значит надо обращаться к духовному. Трудные времена в компаниях и семьях переживаются легче», - считает фронтмен «Сплина».

Новый диск группы увидел свет 22 сентября, и слушатели уже смогли оценить его по достоинству. По словам артиста, в каждую песню группа постаралась заложить послание, ради которого и писалась каждая из них. Несмотря на легковесность некоторых текстов, в них как минимум 3-4 строчки несут главный смысл. Как уже успели заметить музыканты, наиболее популярными сегодня являются песни «Письмо» и «Дыши легко». Большинство композиций питерцев посвящены осенней и морской тематике.

«Осень - это время, когда особенно хорошо пишутся песни, потому что вокруг тихо, никого нет и никто не мешает. Осенью на море нет излишних эмоций и само состояние приближается к ощущению нирваны. Тем не менее в звуке нового альбома много металла, стекла, электрического света - то есть это такая космическая станция, летающая и сверкающая в темноте», - объяснил лидер группы «Сплин».