Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович

Александр Лукашенко поддержал новую схему финансирования поставок минеральных удобрений. Решение сегодня, 11 августа, обсуждали во Дворце Независимости с руководством Совмина и губернаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос напрямую связан с будущим урожаем. Чтобы обеспечить рост сельхозпроизводства, закупки удобрений планируют увеличить на 18 %. Но больший объем – выше затраты: потребуется около трех миллиардов рублей. Поэтому правительство предложило по‑новому распределить финансовую нагрузку между республиканским бюджетом, регионами и самими хозяйствами. Инициативу, как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал. С 2028 года она должна заработать на практике. Лукашенко поддержал новую схему финансирования поставок минеральных удобрений.

Второй вопрос совещания касался социальной политики. В Беларуси действует серьезная система поддержки семей с детьми. При рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты: около 5 тысяч рублей – на первого ребенка, более 7 тысяч – на второго и последующих. Для многодетных семей действует семейный капитал – сейчас его размер превышает 35 тысяч рублей. Плюс ежемесячное пособие по уходу за ребенком. При этом меняется сама модель современной семьи. Эти тенденции учитывает и социальная политика государства – действующие механизмы поддержки должны соответствовать новым жизненным реалиям. Поэтому сегодня на уровне Президента отдельно рассмотрели выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет. По итогам совещания определились: его размер предложено привязать к реальным доходам получателя. «Двое детей – это база»: Лукашенко потребовал новых подходов к демографической политике.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до трех лет. Эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят, фактически, от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателей. При этом сохранится минимальная гарантия, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия, и максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Мы сейчас готовим проект закона; все эти нормы тогда туда закладываем, постараемся оперативно на осенней сессии внести в парламент, чтобы сразу в двух чтениях рассмотреть. И если мы успеем, то с 2027 года.