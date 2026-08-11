Прямой эфир

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси

11 августа 2026 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко принял с докладом премьер‑министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси-2

В центре внимания – международная повестка и практические результаты последних зарубежных встреч главы правительства.

В Кыргызстане Александр Турчин провел переговоры с Президентом этой страны Садыром Жапаровым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, интеграцию в рамках ЕАЭС и гуманитарные связи. Отдельный разговор состоялся с российским премьер‑министром Михаилом Мишустиным. Здесь основной акцент был сделан на экономике и дальнейшем развитии белорусско‑российских отношений.

Александр Лукашенко подробно поинтересовался итогами этих контактов. Также обсудили предстоящий международный график белорусского лидера, в том числе участие в саммитах ряда международных организаций.

# Александр Турчин # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович
11 августа 2026 13:52

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович

Лукашенко поддержал новую схему финансирования поставок минеральных удобрений
11 августа 2026 13:49

Лукашенко поддержал новую схему финансирования поставок минеральных удобрений

Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?
11 августа 2026 11:15

Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?