Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Беларуси

Александр Лукашенко принял с докладом премьер‑министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – международная повестка и практические результаты последних зарубежных встреч главы правительства.

В Кыргызстане Александр Турчин провел переговоры с Президентом этой страны Садыром Жапаровым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, интеграцию в рамках ЕАЭС и гуманитарные связи. Отдельный разговор состоялся с российским премьер‑министром Михаилом Мишустиным. Здесь основной акцент был сделан на экономике и дальнейшем развитии белорусско‑российских отношений.

Александр Лукашенко подробно поинтересовался итогами этих контактов. Также обсудили предстоящий международный график белорусского лидера, в том числе участие в саммитах ряда международных организаций.