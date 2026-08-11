В Минской области после уничтожения золотарника планируют вовлечь в севооборот более 6 тыс. га земель

В 2026 году в центральном регионе планируется вовлечь в севооборот после уничтожения золотарника более 6 тысяч гектаров земель. Этот агрессивный сорняк стремительно захватывает новые площади и буквально выжигает вокруг себя другие культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако аграрии нашли эффективное решение. После химической или механической уборки поля засевают многолетними злаковыми травами. Их мощная корневая система образует плотный дерн и просто не оставляет сорняку шансов пробиться наружу. Активно ведется работа и в Столбцовском районе. Там с начала года очистили уже более 70 гектаров земель.

Александр Сороко, начальник Столбцовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Здесь будет использоваться так называемый комбинированный метод. Сначала продискуется, уберется механическим способом с подсевом в последующем из злаковых трав. Также будет использоваться химия. Осторожно, поскольку линия электропередачи примыкает к гослесфонду. И здесь нужно быть тоже очень осторожным, чтобы не повредить лесфонд.

Проблемные участки произрастания золотарника у нас по-прежнему остаются на землях граждан, местах погребения и на таких труднодоступных местах. Но, как мы видим, работа продолжается.

Уничтожать золотарник обязаны все землепользователи, независимо от формы собственности. И от своевременной реакции каждого сегодня зависит, удастся ли сдержать дальнейшее распространение опасного сорняка.