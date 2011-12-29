Новая лыжероллерная трасса появится в Минске

Накануне спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта получила в подарок от города инвентарь и оборудование на сумму в 160 миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Сегодняшняя акция, которую проводит руководство Федерации биатлона Республики Беларусь (передача спортивного инвентаря детско-юношеской спортивной школе), – это как раз очень символично. Она проходит в рамках Республиканской акции «Наши дети». Это одна из составляющих этой всереспубликанской акции.
Вадим Зайцев, руководитель Белорусской федерации биатлона:
Вы сами видите, что это инвентарь, который дети долго ждали и с удовольствие его принимают. Думаю, будут так же с огромным удовольствием заниматься.