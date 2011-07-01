Нижегородская область предложила Беларуси создать промышленный кластер по выпуску легковых автомобилей

В Минске прошло заседание Совета делового сотрудничества. Совместная подготовка автокомпонентов будет перспективной, так как в Нижегородской области намерены активно развивать автомобильную отрасль.
Кроме того, обсуждаются совместные проекты с Минсельхозпродом, Минпромом, Белорусской железной дорогой и Национальной авиакомпанией.
Беларусь готова поставлять в российский регион и продовольственные товары. Помимо этого, будет развиваться взаимодействие в сфере высоких технологий, науки и инноваций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».