Нижегородская область предложила Беларуси создать промышленный кластер по выпуску легковых автомобилей

Это научно-производственные предприятия, где инновационные разработки ученых найдут свое практическое применение.

В Минске прошло заседание Совета делового сотрудничества. Совместная подготовка автокомпонентов будет перспективной, так как в Нижегородской области намерены активно развивать автомобильную отрасль.

Кроме того, обсуждаются совместные проекты с Минсельхозпродом, Минпромом, Белорусской железной дорогой и Национальной авиакомпанией.

Беларусь готова поставлять в российский регион и продовольственные товары. Помимо этого, будет развиваться взаимодействие в сфере высоких технологий, науки и инноваций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».