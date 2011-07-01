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Нижегородская область предложила Беларуси создать промышленный кластер по выпуску легковых автомобилей

01 июля 2011 10:50
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Это научно-производственные предприятия, где инновационные разработки ученых найдут свое практическое применение.

В Минске прошло заседание Совета делового сотрудничества. Совместная подготовка автокомпонентов будет перспективной, так как в Нижегородской области намерены активно развивать автомобильную отрасль.

Кроме того, обсуждаются совместные проекты с Минсельхозпродом, Минпромом, Белорусской железной дорогой и Национальной авиакомпанией.

Беларусь готова поставлять в российский регион и продовольственные товары. Помимо этого, будет развиваться взаимодействие в сфере высоких технологий, науки и инноваций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # общество # Белоруссия

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