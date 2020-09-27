Николай Щёкин: у гостей из других стран ассоциируется Беларусь с Лукашенко. Это очень хороший бренд

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» политолог, кандидат философских наук Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Молодежь проще воспринимает, наверное, лозунгами глобальные идеи?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Слоган, да. Давайте вспомним, с чего начала формироваться наша государственность 26-27 лет назад. Тогда уже Президент ставил эти вопросы. Вы вспомните, какие были у нас площадки, постоянно действующие семинары, один из них по идеологии был, по-моему, в 2003-2004 году. На нем был впервые поднят вопрос относительно национальной идеи и идеологии как таковой. Юлия Бешанова:

Но ведь задачу провалили фактически. Николай Щекин:

Она частично была решена как раз постоянно действующим семинаром по кадровой политике. Были сделаны у нас кадровый резерв, резервы, был подготовлен и принят 100-й Указ по госслужбе. Вокруг идеологических вопросов все это шло, но Президент, когда собирал гуманитариев (историков, философов), он просил тогда, я это хорошо помню: «Дайте мне определение, что такое «современное общество. Покажите мне его, раскройте. Тогда после этой дефиниции мы сможем найти то, что нам необходимо – национальную идею». К сожалению, надо признать, что может быть и наука где-то отстала в этом смысле (гуманитарная в том числе), не было дано. Да, наклепали 7-10 книг по идеологии, и то было очень много споров – одних определений было свыше 30, хотя зачем это? Видя, как формировалось наше государство, через какие этапы проходило. Уникальная площадка, такой больше нет нигде в мире – Всебелорусское народное собрание. Вот это вече, толока, как угодно можно говорить. Вот вам связь традиций с инновациями.

Юлия Бешанова:

Но ведь Беларусь во многом наследница и советских традиций. Мы, наверное, единственные, кто отмечает ноябрьские праздники. Государство готовит какие-то подарки для общества, вводит в строй социальные объекты. Как вписать вот это наследие? В основе советского государства была революция. Это была национальная идея Николай Щекин:

Единственное, что надо здесь уроки очень хорошие делать. Был всегда вопрос: почему парад Победы так пышно, помпезно в Советском Союзе не отмечался? Потому что в основе советского государства была революция. Вот это была национальная идея, а парад немножко сбивал. Вот и у нас сейчас надо какую-то точку отсчета принять. Какую точку отсчета? Юлия Бешанова:

Если бы у вас спросили любые зарубежные гости, в чем наша национальная идея, как бы вы ее сформулировали? Впервые за всю историю Беларусь обрела государственность, суверенность, причем впитав в себя все традиции, которые были Николай Щекин:

Я бы ее сформулировал таким образом: впервые за всю историю Беларусь обрела государственность, суверенность, причем впитав в себя все традиции, которые были. Государственность – вот это национальная идея. Юлия Бешанова:

В основе любой идеологии лежат ответы на три вопроса: кто мы, откуда мы и куда идем? Если на вопрос «кто мы и откуда мы» у белорусов есть четкий ответ, то самый важный сейчас – куда идем?

Николай Щекин:

Президент в свое время очень неплохой лозунг дал – за сильную, справедливую, процветающую Беларусь. Раскрыть где-то вокруг этих категорий. Сильная, процветающая Беларусь – здесь и государственность присутствует, и традиции присутствуют, и наш тот образ, который должен быть, наверное, отражен в новом проекте Конституции. Потому что, на мой взгляд, когда мы начинаем обсуждать конституционную реформу, я всегда с опаской к этому отношусь, очень деликатно надо быть. Во-первых, надо признать то, что нынешняя Конституция сработала на все сто. Чтобы потом мы не подбирали этих людей на площадях, они должны быть включены в политическую жизнь, в общественную Николай Щекин:

Те, кто сегодня выходит на площадь, не задействованы в социальных лифтах. Они остались на обочине. Те, кто работал за границей, приехали – без работы остались. Мы немножко их упустили. Поэтому идеология белорусского государства должна быть. Над формулой надо думать еще. Но если будет модернизация Конституции, то социальные лифты необходимо прописать, чтобы потом мы не подбирали этих людей на площадях, они должны быть включены в политическую жизнь, в общественную. Это идея главы государства, «Белую Русь» создали, БРСМ – БПСМ тогда был. Но на каких-то этапах они должны меняться. Не срабатывает, потому что новые условия создаются. Сейчас совершенно принципиально новые условия. Ассоциируется Беларусь с Лукашенко, с Президентом. Это очень хороший бренд Николай Щекин:

Много гостей из других стран приезжает. Как они узнают Беларусь? У них ассоциируется Беларусь с Лукашенко, с Президентом. Это очень хороший бренд. Посмотрите, сколько было проектов у Республики Беларусь. Президент сделал проектное управление. Помните, когда строили Национальную библиотеку? Всем миром строили. Это была идея своего рода. Юлия Бешанова:

Это ответ на вопрос: куда мы идем? Система государственного управления дала небольшой сбой – будем откровенны

Николай Щекин:

Необходимо проектное управление. И так как молодежь разная, люди разные, общество, естественно, разноликое. Необходим под каждый сегмент этого общества свой проект. А об этом должны думать в системе государственного управления. Система государственного управления дала небольшой сбой – будем откровенны. Ведь просили Президента, чтобы он ввел должности заместителей председателей райисполкомов, облисполкомов по идеологическим вопросам. Ввели. Но сегодня мы увидели, что не все так просто. Андрей Кривошеев: идеология должна быть прописана в Конституции. Как минимум, не должно отрицаться наличие идеологии Вот есть система государственного управления. Под нее в свое время приняли концепцию государственной кадровой политики. Мы давно не возвращались к ней. Все вопросы решаются через две составляющие: кадры и идеология. Необходимо пересмотреть, актуализировать концепцию государственной кадровой политики. Посмотреть 100-й Указ госслужащих, посмотреть Указ № 354 перспективного кадрового резерва. Что там у нас происходит, все ли выполнено? Я не зря вспомнил постоянно действующие семинары, были протоколы поручений главы государства. Президент прав, они не выполнены в полной мере. Необходимо проанализировать и начать с кадров. То, что есть пробелы в этой работе, уже ни для кого не секрет. Когда председатель райисполкома, директор предприятия не могут выйти к людям и просто пообщаться, объяснить элементарные вещи доходчиво. Почему это должны делать Президент или Наталья Ивановна Кочанова – ездить по стране и объяснять доходчиво? На местах должны работать. Но для этого нужна кадровая политика, без нее ничего не будет. Надо начать с планов обучения, с программы обучения идеологов. Юлия Бешанова:

Смотрите, как быстро наши оппоненты смогли сформулировать те самые лозунги, которые запали в сознание, которые сейчас очень активно используются. Ведь это тоже работа. Чем жестче лозунг, тем он, к сожалению, ближе к сердцу человека, когда человек ничем не занят Николай Щекин:

Это серьезная была работа, она давно уже проводилась. Причем проводилась она в свое время теми, кто давным-давно из Советского Союза выехал на постоянное место жительства: и в Канаду, и в США. Они видели недостатки нашей системы, они видят недостатки сейчас, они неглупые люди, смотрят, анализируют и вбрасывают аккуратно с этими лозунгами. Чем жестче лозунг, тем он, к сожалению, ближе к сердцу человека, когда человек ничем не занят. Все надо регулировать, но все в Конституцию не внесешь. Это огромный пласт работы Пора научиться называть все своими именами. Если это экстремизм, надо говорить «экстремизм» и на этом точка. Если это нам не подходит, значит надо прописать в законе, в Конституции – все, точка, и закроем этот вопрос. Реперные вещи в новой Конституции прописать: День Победы, флаг. Не просто БЧБ – вот мы сейчас говорим, в закон внести корректировку относительно того, что БЧБ-флаг могут использовать только в музеях, каких-то исторических реконструкциях и все на этом. В остальных случаях уже отвечать по закону. Все надо регулировать, но все в Конституцию не внесешь. Это огромный пласт работы. Вот почему я говорю, что это 2-3 года, это общественное обсуждение Конституции. Понадобится не только время, понадобятся умы, специалисты, профессионалы, привлекать надо практически всех, кто заинтересован, кто хочет что-то привнести.

Всебелорусское народное собрание – там будут определенные позиции, но на этом все не завершается. Необходимо будет все это внедрять, смотреть, раскрыть такую широкую дискуссию на наших телеканалах, в Telegram-каналах, пусть это все перемелется, пусть пар выйдет. И среди множества предложений 1-2 – этого будет достаточно. И мы увидим национальную идею. Но на основе государственности. У нас больше нет ничего другого, все завязано на этом. Нам Всевышний так дал, государство с неба само упало, по большому счету. И мы оберегаем любимое. Это и есть национальная идея. А на нее нанизывается уже все остальное. АЭС (мы входим в клуб ядерных держав) – уникальная вещь. Сколько стран мира могут себе позволить такое? А мы, страна с населением меньше 10 миллионов, себе позволяем такое – это роскошь. Но ведь мало ввести БелАЭС, надо еще обслуживать ее, кадры к ней подготовить. Мы маленькая страна и смогли это сделать. Чем не национальная идея? Сергей Клишевич: «У нас небогатое государство, мы не можем себе позволить погрязнуть в политическом хаосе» Помните, было у нас возрождение, развитие села? Великолепный проект. Какая идея была – агрогородки. В течение восьми лет мы сделали невероятное в республике. Их критиковали, критиковали всех, кто это делал. А посмотрите сейчас на нашу Беларусь: возрождение, развитие села. Результат какой?