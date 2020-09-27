Андрей Кривошеев: идеология должна быть прописана в Конституции. Как минимум, не должно отрицаться наличие идеологии

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.

Юлия Бешанова, ведущая СТВ:

Сейчас страна готовится к одному из самых важных политических событий – Всебелорусскому народному собранию. И одна из тем, которая будет вынесена на обсуждение – это изменения в Конституции. Один из пунктов, которые предлагается обсуждать, это изменение или внесение в Конституцию так называемой национальной идеи. Об этом говорил Президент в 2019 году во время «Большого разговора». Прошел год, что изменилось? Родилась ли в обществе та самая национальная идея? Нужна ли она белорусам? «Национальная идея живет внутри каждого гражданина»

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Национальная идея живет внутри каждого гражданина, который рефлексирует свою гражданскую позицию. На одном из таких «Больших разговоров» я Президенту озвучил свое прочтение национальной идеи. В моем понимании это все-таки свое белорусское государство, первое в истории. Строить первое свое белорусское государство для каждого гражданина, для каждого патриота, просто для каждого честного человека – это уже миссия. Четыре ключевые ценности, которые исповедуют белорусы – это безопасность, суверенитет, справедливость, развитие Каким будет это государство – социологи нам ответили на этот вопрос давным-давно. У нас примерно четверть века идет в стране исследование базовых ценностей. Это исследование касается не только белорусов, оно охватывает все государства и нации в мире: от Америки до Австралии. Если верить этим исследованиям, а верить им можно, четыре ключевые ценности, которые исповедуют белорусы – это безопасность, суверенитет (или независимость – в разном прочтении), справедливость, развитие. Вот, государство – безопасное, справедливое, которое гарантирует развитие и самому человеку, и экономической, политической, общественной системам. Вот это цель, это проект, в котором может участвовать любой гражданин Беларуси, каких бы политических, исторических и прочих других взглядов он бы ни придерживался. Он может встроиться в этот проект. На мой взгляд – ну чем не национальная идея? Может быть, нужен слоган? То, о чем говорил Президент, это скорее не фундаментально описанная национальная идея, а слоган, который поведет за собой. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Юлия Бешанова:

«Свобода, равенство, братство». Андрей Кривошеев:

«Создай свою американскую мечту», «Обогащайтесь!» Каждому этапу, каждому периоду истории, каждой гражданско-политической нации свойственен свой лозунг. Мы его можем сформулировать.

Юлия Бешанова:

Молодежь проще воспринимает, наверное, лозунгами глобальные идеи? Андрей Кривошеев:

Да, увы. Если это государство возможностей, тут надо уточнять – каких? Андрей Кривошеев:

Если это государство возможностей, но тут надо уточнять: каких возможностей? Это равные стартовые возможности, тогда это во многом либеральное государство, или это возможности усредненные, тогда это социализм, ближе к коммунизму. Юлия Бешанова:

Возвращаясь к национальной идее и идеологии в целом, давайте подумаем над тем, что в основе любой идеологии, в основе любых государств лежат конкретные поводы для гордости определенной нации. У нас, безусловно, это Великая Отечественная война. Но чем дальше она в истории, тем сложнее нашим детям объяснить это. На чем из истории современной Беларуси мы можем строить конструкцию национальной идеологии? Есть же и много поводов для гордости в современной Беларуси. Андрей Кривошеев:

Конечно. Возьмите последние 20 лет. Мы вышли в космос как независимая Республика Беларусь. Юлия Бешанова:

Это тоже может быть частью идеологии? Гражданин хочет быть сопричастен к политической самореализации Андрей Кривошеев:

Конечно. Мы космическая держава. У нас появилась своя атомная энергетика, точнее 7 ноября появится уже в полном формате, когда первая электроэнергия пойдет с нашей первой БелАЭС. Хотя и в советское время были проекты, в частности мобильных АЭС. К сожалению, не довели до конца.

У нас есть задел модернизации. Нужна модернизация, прописанная в Конституции, в том числе в политическом поле. Мы уделили огромное внимание фундаменту – экономике, – но мы на этот фундамент не нанизали новую политическую культуру, те же партии. Человеку, когда у него есть хлеб, нужны зрелища. Но зрелища в каком смысле? Он хочет быть сопричастен к политической самореализации. Он хочет быть членом партии, политического клуба, он хочет принимать решения на уровне местного самоуправления. Если у него нет этого, он начинает задыхаться, он считает, что вокруг него даже при стремительном экономическом развитии все равно застой. Он не видит своей самореализации в этом верхнем, узком, но очень важном блоке пирамиды Маслоу. Юлия Бешанова:

Стоит ли в Конституции прописывать: «государственная идеология»? Насколько это нужно, важно? Или это должно быть чем-то, что витает в обществе и не проговаривается вслух? Идеология должна быть прописана в Конституции. Как минимум, не должно отрицаться наличие идеологии Андрей Кривошеев:

Идеология должна быть прописана в Конституции или, как минимум, не должно отрицаться наличие идеологии, как это делается в Российской Федерации, на чем сломано много копий. Насколько жесткой должна быть формула – здесь поле для дискуссии. Я считаю, что она не должна быть жесткой. Та формула, которую я предлагаю, она объединительная, она развивается. Но у нас в стране есть гораздо более опытные люди, которые могли бы предложить свою формулу, причем в конституционных категориях, рамках и словах. Без этого мы пройдем тот же самый путь, который проходят сейчас все государства или подавляющее большинство государства мира. Возьмите США. 20 лет назад блестящий политолог Даниэль Фоллетт, американка, заявила: «Американская мечта умерла». Юлия Бешанова:

Что пришло на смену?

Андрей Кривошеев:

А на смену пришли бунты, погромы. Белорусская обновленная Конституция, белорусские национальная идея и идеология не должны повторить этот путь. Так же как не должны повторить путь Франции, Магриба арабского. Юлия Бешанова:

Сейчас само слово «идеология» зачастую носит достаточно негативный оттенок. Как поменять это? Может быть, нужны какие-то новые формы, по-другому работать с молодежью? Ведь молодежь выходит на улицы, и у них появляется своя замещающая идеология, которая формируется в том числе в сообществах. О молодежи, которая выходит на улицы: ну, назовите это проектом, матричной структурой, трендом Андрей Кривошеев:

Ну, назовите это «кейс», «проект», «матричная структура», «развитие». Что там еще? Тренд. Просто модное слово этому добавить, а суть-то не изменится от этого. Нужна объединительная идея. Сам процесс включит огромное количество людей в креативное созидание Андрей Кривошеев:

Не хотел бы быть адвокатом нашей идеологической вертикали, но придется. Дело в том, что у нас как таковых чистых кадровиков и идеологов в Беларуси нет. Они тянут такой объем работы, отвечают за такой фронт работы, у них так много полномочий и функций, что люди просто зашиваются. А еще когда им не дается тех самых смыслов, на основе которых они должны работать и убеждать коллективы, когда им доводятся просто планы – довели тебе план, и ни шагу влево, ни шагу вправо – у них пропадает креативное ядро. А ведь именно об этом говорил Президент. Нужно использовать в том числе современный опыт организации общества, который нам предлагает наш белорусский креативный класс. С другой стороны, нужна объединительная идея. Нужен проект модернизации, который если даже и не даст идеальный проект или идеальный текст Конституции – поверьте, нет ни одного идеального текста Конституции в мире, – но сам процесс включит огромное количество людей в это креативное созидание.

Это технологический элемент, но сама встроенность человека во что-то большое, что-то большее, чем жизнь, работа, дом и заработок… «10-15 лет концепцию прочтения национальной истории вырабатывали. Лучшие светила спорили и ломали копья» Андрей Кривошеев:

10-15 лет концепцию прочтения национальной истории вырабатывали. Лучшие светила спорили и ломали копья – где те базисы? Есть у нас эта концепция. К сожалению, она широко не дискутируется, не обсуждается в обществе. Здесь, наверное, наш недостаток – СМИ, журналистов, – что у нас просто нет каналов и нет возможности просто, доступно эту концепцию разложить по фактам: от Полоцкого княжества до современной Республики Беларусь. Вот точки опоры, которые не вызывают противления в обществе, не сталкивают лбами сторонников того или иного устройства. Юлия Бешанова:

Это должно быть понятно айтишнику и хлеборобу. Она не должна быть дутой, мифической. «Фейков не должно быть в истории» Андрей Кривошеев:

Фейков не должно быть в истории. В историческом мифе не должно быть фейков. За нашу молодежь идет схватка, борьба – вытянуть их к себе Была еще одна большая, глубокая идея. Мы когда говорим «возрождение, развитие села», подразумеваем производство в основном, но здесь была идея сохранения народонаселения, потому что основной прирост новых белорусов, которым и достанется это государство, обновленное Конституцией, дает село, те самые агрогородки, где 5-7 детей в семьях. Сохранение народонаселения, демографическая программа. То поколение, которое сейчас, либо создает новые проекты, либо отчасти митингует, либо недовольно, либо ищет себя в других государствах, уезжая. Ведь это последнее большое поколение Беларуси. А дальше – демографическая яма. Поэтому нам, с одной стороны, нужно удержать это большое поколение в Беларуси и в том числе модернизацией основного закона втянуть их в государственный модернизационный проект, а с другой стороны, думать о том, как максимально сгладить эту демографическую яму, которая нас ждет. Если не определить сейчас своих братьев, союзников, то дальше будет очень сложно