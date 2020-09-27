Андрей Кривошеев: идеология должна быть прописана в Конституции. Как минимум, не должно отрицаться наличие идеологии

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов.
Юлия Бешанова, ведущая СТВ:
Сейчас страна готовится к одному из самых важных политических событий – Всебелорусскому народному собранию. И одна из тем, которая будет вынесена на обсуждение – это изменения в Конституции. Один из пунктов, которые предлагается обсуждать, это изменение или внесение в Конституцию так называемой национальной идеи. Об этом говорил Президент в 2019 году во время «Большого разговора». Прошел год, что изменилось? Родилась ли в обществе та самая национальная идея? Нужна ли она белорусам?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Национальная идея живет внутри каждого гражданина, который рефлексирует свою гражданскую позицию. На одном из таких «Больших разговоров» я Президенту озвучил свое прочтение национальной идеи. В моем понимании это все-таки свое белорусское государство, первое в истории. Строить первое свое белорусское государство для каждого гражданина, для каждого патриота, просто для каждого честного человека – это уже миссия.
Каким будет это государство – социологи нам ответили на этот вопрос давным-давно. У нас примерно четверть века идет в стране исследование базовых ценностей. Это исследование касается не только белорусов, оно охватывает все государства и нации в мире: от Америки до Австралии. Если верить этим исследованиям, а верить им можно, четыре ключевые ценности, которые исповедуют белорусы – это безопасность, суверенитет (или независимость – в разном прочтении), справедливость, развитие.
Вот, государство – безопасное, справедливое, которое гарантирует развитие и самому человеку, и экономической, политической, общественной системам. Вот это цель, это проект, в котором может участвовать любой гражданин Беларуси, каких бы политических, исторических и прочих других взглядов он бы ни придерживался. Он может встроиться в этот проект. На мой взгляд – ну чем не национальная идея? Может быть, нужен слоган? То, о чем говорил Президент, это скорее не фундаментально описанная национальная идея, а слоган, который поведет за собой. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Юлия Бешанова:
«Свобода, равенство, братство».
Андрей Кривошеев:
«Создай свою американскую мечту», «Обогащайтесь!» Каждому этапу, каждому периоду истории, каждой гражданско-политической нации свойственен свой лозунг. Мы его можем сформулировать.
Юлия Бешанова:
Молодежь проще воспринимает, наверное, лозунгами глобальные идеи?
Андрей Кривошеев:
Да, увы.
Андрей Кривошеев:
Если это государство возможностей, но тут надо уточнять: каких возможностей? Это равные стартовые возможности, тогда это во многом либеральное государство, или это возможности усредненные, тогда это социализм, ближе к коммунизму.
Юлия Бешанова:
Возвращаясь к национальной идее и идеологии в целом, давайте подумаем над тем, что в основе любой идеологии, в основе любых государств лежат конкретные поводы для гордости определенной нации. У нас, безусловно, это Великая Отечественная война. Но чем дальше она в истории, тем сложнее нашим детям объяснить это.
На чем из истории современной Беларуси мы можем строить конструкцию национальной идеологии? Есть же и много поводов для гордости в современной Беларуси.
Андрей Кривошеев:
Конечно. Возьмите последние 20 лет. Мы вышли в космос как независимая Республика Беларусь.
Юлия Бешанова:
Это тоже может быть частью идеологии?
Андрей Кривошеев:
Конечно. Мы космическая держава. У нас появилась своя атомная энергетика, точнее 7 ноября появится уже в полном формате, когда первая электроэнергия пойдет с нашей первой БелАЭС. Хотя и в советское время были проекты, в частности мобильных АЭС. К сожалению, не довели до конца.
У нас есть задел модернизации. Нужна модернизация, прописанная в Конституции, в том числе в политическом поле. Мы уделили огромное внимание фундаменту – экономике, – но мы на этот фундамент не нанизали новую политическую культуру, те же партии. Человеку, когда у него есть хлеб, нужны зрелища. Но зрелища в каком смысле? Он хочет быть сопричастен к политической самореализации. Он хочет быть членом партии, политического клуба, он хочет принимать решения на уровне местного самоуправления. Если у него нет этого, он начинает задыхаться, он считает, что вокруг него даже при стремительном экономическом развитии все равно застой. Он не видит своей самореализации в этом верхнем, узком, но очень важном блоке пирамиды Маслоу.
Юлия Бешанова:
Стоит ли в Конституции прописывать: «государственная идеология»? Насколько это нужно, важно? Или это должно быть чем-то, что витает в обществе и не проговаривается вслух?
Андрей Кривошеев:
Идеология должна быть прописана в Конституции или, как минимум, не должно отрицаться наличие идеологии, как это делается в Российской Федерации, на чем сломано много копий. Насколько жесткой должна быть формула – здесь поле для дискуссии. Я считаю, что она не должна быть жесткой. Та формула, которую я предлагаю, она объединительная, она развивается. Но у нас в стране есть гораздо более опытные люди, которые могли бы предложить свою формулу, причем в конституционных категориях, рамках и словах. Без этого мы пройдем тот же самый путь, который проходят сейчас все государства или подавляющее большинство государства мира.
Возьмите США. 20 лет назад блестящий политолог Даниэль Фоллетт, американка, заявила: «Американская мечта умерла».
Юлия Бешанова:
Что пришло на смену?
Андрей Кривошеев:
А на смену пришли бунты, погромы.
Белорусская обновленная Конституция, белорусские национальная идея и идеология не должны повторить этот путь. Так же как не должны повторить путь Франции, Магриба арабского.
Юлия Бешанова:
Сейчас само слово «идеология» зачастую носит достаточно негативный оттенок. Как поменять это? Может быть, нужны какие-то новые формы, по-другому работать с молодежью? Ведь молодежь выходит на улицы, и у них появляется своя замещающая идеология, которая формируется в том числе в сообществах.
Андрей Кривошеев:
Ну, назовите это «кейс», «проект», «матричная структура», «развитие». Что там еще? Тренд. Просто модное слово этому добавить, а суть-то не изменится от этого.
Андрей Кривошеев:
Не хотел бы быть адвокатом нашей идеологической вертикали, но придется. Дело в том, что у нас как таковых чистых кадровиков и идеологов в Беларуси нет. Они тянут такой объем работы, отвечают за такой фронт работы, у них так много полномочий и функций, что люди просто зашиваются. А еще когда им не дается тех самых смыслов, на основе которых они должны работать и убеждать коллективы, когда им доводятся просто планы – довели тебе план, и ни шагу влево, ни шагу вправо – у них пропадает креативное ядро. А ведь именно об этом говорил Президент. Нужно использовать в том числе современный опыт организации общества, который нам предлагает наш белорусский креативный класс.
С другой стороны, нужна объединительная идея. Нужен проект модернизации, который если даже и не даст идеальный проект или идеальный текст Конституции – поверьте, нет ни одного идеального текста Конституции в мире, – но сам процесс включит огромное количество людей в это креативное созидание.
Это технологический элемент, но сама встроенность человека во что-то большое, что-то большее, чем жизнь, работа, дом и заработок…
Андрей Кривошеев:
10-15 лет концепцию прочтения национальной истории вырабатывали. Лучшие светила спорили и ломали копья – где те базисы? Есть у нас эта концепция. К сожалению, она широко не дискутируется, не обсуждается в обществе. Здесь, наверное, наш недостаток – СМИ, журналистов, – что у нас просто нет каналов и нет возможности просто, доступно эту концепцию разложить по фактам: от Полоцкого княжества до современной Республики Беларусь.
Вот точки опоры, которые не вызывают противления в обществе, не сталкивают лбами сторонников того или иного устройства.
Юлия Бешанова:
Это должно быть понятно айтишнику и хлеборобу. Она не должна быть дутой, мифической.
Андрей Кривошеев:
Фейков не должно быть в истории. В историческом мифе не должно быть фейков.
Была еще одна большая, глубокая идея. Мы когда говорим «возрождение, развитие села», подразумеваем производство в основном, но здесь была идея сохранения народонаселения, потому что основной прирост новых белорусов, которым и достанется это государство, обновленное Конституцией, дает село, те самые агрогородки, где 5-7 детей в семьях.
Сохранение народонаселения, демографическая программа. То поколение, которое сейчас, либо создает новые проекты, либо отчасти митингует, либо недовольно, либо ищет себя в других государствах, уезжая. Ведь это последнее большое поколение Беларуси. А дальше – демографическая яма. Поэтому нам, с одной стороны, нужно удержать это большое поколение в Беларуси и в том числе модернизацией основного закона втянуть их в государственный модернизационный проект, а с другой стороны, думать о том, как максимально сгладить эту демографическую яму, которая нас ждет.
У нас рядом Смоленская, Брянская, Псковская области России. Мы можем посмотреть, как там это, как это бывает. А страны Балтии, которые потеряли больше народонаселения, чем за годы Великой Отечественной войны – это же чудовищный пример. Поэтому за нашу молодежь и идет такая схватка, борьба – вытянуть их к себе. Задачей минимум было перетянуть часть креативного класса к себе, застолбить их у себя. Украина даже замахивается.
И к этому я бы добавил ключевой для нас вопрос наших союзников. Если не определить сейчас своих братьев, союзников в том числе военно-политических, не только экономических, то дальше будет очень сложно.
Весь мир от стратегии глобализации перешел к глокализации. Когда мир сначала делится на локальные регионы, а потом локальные регионы начинают конкурировать в глобальном мире. Нам нужно определить свой глокал. Нам нужно определить, честно сказать об этом, вынести, возможно, на конституционный референдум.
Сначала нужно проговорить с людьми, убедить их или спросить их мнение. Вот, кстати, инструмент референдума. Беларусь ведь одна из немногих стран в Европе, которая, по крайней мере раньше, активно использовала этот инструмент. На определенном этапе мы от него отошли, потому что важнее стала экономика. Нужно было нарастить, как спортсмены говорят, «массу, мышцы», чтобы было чем бежать вперед.
Они записаны, но процедура очень громоздкая, сложная. С одной стороны, это предохранительный механизм, стоп-кран – сложная процедура. С другой стороны, давайте посмотрим опыт Швейцарии. У них же тоже есть хорошие наработки. И это работает.