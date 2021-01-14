Технологию 5G презентовали в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень»

Новости Беларуси. 5G за 5 лет. Именно за такой период планируется покрыть Беларусь этой сетью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможности новой технологии 14 января презентовали в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

5G – одна из самых обсуждаемых технологий конца десятилетия. Она предоставляет много новых возможностей для связи – в первую очередь более высокую скорость передачи данных. Для внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения в Беларуси сложились «уникальные условия». Такое мнение высказал министр связи и информатизации. Однако это очень дорогостоящий проект, который может потребовать привлечения инвесторов. Пользуясь преимуществами, которые дает 5G, возможно также существенно продвинуться в развитии технологий беспилотного транспорта.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора ЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Мы уже в прошлом году привезли и тестировали беспилотный автобус. Вместе с ГАИ области начали работать над алгоритмами его использования в Республике Беларусь, потому что достаточно новое направление, нет законодательной базы, нет практики. А на территории парка они уже с прошлого года ездят, и в планах, как только сеть 5G запустится уже в коммерческую эксплуатацию, мы хотим, конечно, создать регулярный маршрут на территории парка беспилотного транспорта.