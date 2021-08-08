«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно

Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов.

Оксана Семашко:

Лес хранит немало опасностей. Это и змеи, ужи. Нужно внимательно смотреть под ноги! И клещи.

Многодетной маме Ирине Бокаревой встреча с клещем запомнится на всю жизнь.

Ирина Бокарева, многодетная мама:

Прогулявшись вечером по лесу, наутро я у ребенка обнаружила клеща в голове. Перепугалась. Была тогда мамой первенца. Позвонила своей матери. Она медсестра. Она объяснила, как можно убрать самому клеща. Мы попробовали с мужем, не получилось. Приняли решение ехать в ближайший населенный пункт, где нам могут помочь профессионалы. Вынули клеща и посоветовали пять дней попить антибиотики. Вдруг клещ заразный. Мы поехали в Минск, сдали анализ. Буквально часа через три-четыре мы узнали, что клещ, слава богу, не переносчик инфекции. И выдохнули.

Боррелиоз и энцефалит – заболевания, которыми может заразить клещ. С начала 2021 года только в Минске возбудитель болезни Лайма выявлен у полсотни клещей.

Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Мы рекомендуем обращаться в учреждение здравоохранения. Если такой возможности нет, то есть возможность удалить самостоятельно, но сделать это нужно правильно. Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом. Можно удалять с помощью нитки обыкновенной, тонкого изогнутого пинцета или специальными устройствами для извлечения клещей. Место укуса, ранку эту необходимо обработать спиртосодержащим препаратом.

А вот наш оператор Ольга Бабареко считает: клещей бояться – в поле не ходить.

Ольга Бабареко, оператор СТВ:

Я гуляла по полю с сухой высокой травой. И после этой прогулки, буквально полчаса, может быть, час, когда я выходила – просто считала на себе клещей. Их было 26, но, к счастью, никто меня тогда не укусил. Я просто их сбрасывала.