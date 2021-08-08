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«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно

08 августа 2021 20:20
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Новости Беларуси. На пике активности змеи и клещи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дачников, грибников и ягодников именно осенью нередко поджидают неприятности в виде сезонных паразитов.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-1

Оксана Семашко:
Лес хранит немало опасностей. Это и змеи, ужи. Нужно внимательно смотреть под ноги! И клещи.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-4

Многодетной маме Ирине Бокаревой встреча с клещем запомнится на всю жизнь.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-7

Ирина Бокарева, многодетная мама:
Прогулявшись вечером по лесу, наутро я у ребенка обнаружила клеща в голове. Перепугалась. Была тогда мамой первенца. Позвонила своей матери. Она медсестра. Она объяснила, как можно убрать самому клеща. Мы попробовали с мужем, не получилось. Приняли решение ехать в ближайший населенный пункт, где нам могут помочь профессионалы. Вынули клеща и посоветовали пять дней попить антибиотики. Вдруг клещ заразный. Мы поехали в Минск, сдали анализ. Буквально часа через три-четыре мы узнали, что клещ, слава богу, не переносчик инфекции. И выдохнули.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-10

Боррелиоз и энцефалит – заболевания, которыми может заразить клещ. С начала 2021 года только в Минске возбудитель болезни Лайма выявлен у полсотни клещей.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-13

Галина Млынарчик, энтомолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Мы рекомендуем обращаться в учреждение здравоохранения. Если такой возможности нет, то есть возможность удалить самостоятельно, но сделать это нужно правильно. Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом. Можно удалять с помощью нитки обыкновенной, тонкого изогнутого пинцета или специальными устройствами для извлечения клещей. Место укуса, ранку эту необходимо обработать спиртосодержащим препаратом.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-16

А вот наш оператор Ольга Бабареко считает: клещей бояться – в поле не ходить.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-19

Ольга Бабареко, оператор СТВ:
Я гуляла по полю с сухой высокой травой. И после этой прогулки, буквально полчаса, может быть, час, когда я выходила – просто считала на себе клещей. Их было 26, но, к счастью, никто меня тогда не укусил. Я просто их сбрасывала.

«Нельзя надавливать на брюшко, смазывать маслом». Врач рассказал, как вытащить клеща самостоятельно-22

Жюль Верн писал: «Лучше тигр на равнине, чем змея в высокой траве». Тигров у нас нет, а от змей и клещей мы должны сами себя беречь и быть осторожными.

# Укусы клещей # общество # Оксана Семашко # Анна Малец # Мария Пасканая # Алла Кириенко # Кирилл Телкин # Ирина Бокарева # Галина Млынарчик # Ольга Бабареко # Жюль Верн # Фотофакт

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