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Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно. Определены новые правила аренды госимущества

22 мая 2023 08:02
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Новости Беларуси. Без аукциона и повышающего коэффициента. В Беларуси определены новые правила использования при сдаче в аренду госимущества, а также шкала платы за него, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно. Определены новые правила аренды госимущества-1

Детали новаций разъяснили в Госкомимуществе. Так, отечественные производители смогут получать торговые площади с понижающим коэффициентом 0,5. Условия предоставления преференций определены указом Президента. Перечень предприятий, которые смогут воспользоваться поддержкой, сформируют в правительстве. Ряд юрлиц получит льготы по возмещению расходов на содержание и эксплуатацию. Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно.   

Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно. Определены новые правила аренды госимущества-4

Юлия Варухина, начальник управления учета и использования имущества Госкомимущества: 
Указом конкретизированы случаи предоставления государственного недвижимого имущества без заключения договоров аренды. Арендодателям государственного недвижимого имущества предоставляется возможность учитывать при налогообложении прибыли платежи, подлежащие перечислению в бюджет от аренды. В числе новаций указа является запрет на участие в аукционных торгах по продаже права заключения договора аренды лиц, чьи действия привели к срыву ранее проведенных аукционов.  

Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно. Определены новые правила аренды госимущества-7

После официальной публикации указ вступит в силу спустя полгода.  

# Недвижимость # общество # Фотофакт

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