Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно. Определены новые правила аренды госимущества

Новости Беларуси. Без аукциона и повышающего коэффициента. В Беларуси определены новые правила использования при сдаче в аренду госимущества, а также шкала платы за него, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детали новаций разъяснили в Госкомимуществе. Так, отечественные производители смогут получать торговые площади с понижающим коэффициентом 0,5. Условия предоставления преференций определены указом Президента. Перечень предприятий, которые смогут воспользоваться поддержкой, сформируют в правительстве. Ряд юрлиц получит льготы по возмещению расходов на содержание и эксплуатацию. Некоторым недвижимость предоставят безвозмездно.

Юлия Варухина, начальник управления учета и использования имущества Госкомимущества:

Указом конкретизированы случаи предоставления государственного недвижимого имущества без заключения договоров аренды. Арендодателям государственного недвижимого имущества предоставляется возможность учитывать при налогообложении прибыли платежи, подлежащие перечислению в бюджет от аренды. В числе новаций указа является запрет на участие в аукционных торгах по продаже права заключения договора аренды лиц, чьи действия привели к срыву ранее проведенных аукционов.