Азарёнок: 2020-й стал роковым. Минуты бреда и шизофрении обернутся годами отчаяния

Преступление и наказание. По пяти статьям возбуждено уголовное дело на членов так называемого Координационного совета. Ответить за все придется каждому. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Репрессии – это искусство. Репрессии – это поэзия. Репрессии – это высокий эллинский дух метанойи – преображения. Покаяния. И вслед за Пушкиным и Горьким я спою гимн репрессиям. Пост начался у православных. Пост всегда начинают с молитвы и уборки. И воины архангела начали уборку. Пусть сильнее грянет буря. Пусть разрываются окна и двери. Врывается свежая метель. И как дыхание зимы – воины ГУБОПа. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Что такое враги народа? Каков их код? Какова родословная? Это южные дети Каина. Каиниты. Сыны Хама – хамиты, хамло. Изнеженные теплом и ленью, бездарностью и вялостью – они вялые, мягкие, неустойчивые хлюпики. Они люди не порядка, а хаоса, и вокруг себя они плодят хаос. Они болотные – и болотные газы изрыгают из себя. Они хотят все вокруг утянуть в трясину, в глину, ибо глиномесы, чэлесы и похвы, апехвалы.

Григорий Азаренок:

Вот алкоголик и его бордель. В этом фото – вся мелочность, вся убогость, вся ублюдочность персонажа, у которого нет уже ни Родины, ни имени, ни фамилии. Вензеля поставил на ворота. Как же это пошло. Как же это паскудно. Как же это низко. Какое же поганое ничтожество. Сколько в этом рабского холуяжа перед своим ненасытным эго. Сколько того самого паньства, шляхетности, самотности, которые должны стать оскорблением в нашей стране. Я б разбил его лицо об эти ворота. Чтоб вензеля с печатью были.

Увешан польскими наградами с ног до задницы. Причем от спецслужб. Шлак говорящий. Но у него хоть в доме домработница была. Поэтому гнездо не стало таким испытанием для наших силовиков.

Но вот другой персонаж. Экономист, которого то и дело находили под кустами обосцанным. Вялый Чахлый. Убожество. Бутылки от «Оболони» – по пояс на всю хату. По пояс! Вот это светочи. Вот это – лучший людь, вот это демократ. Больше ста подозреваемых. Но что интересно – всех сдал один из них.

Более 100 подозреваемых привлечено по делу Координационного совета – СК Беларуси. Григорий Азаренок:

А что их больше всего испугало во вчерашней операции возмездия? Имущество, маемасць, майно, барахлишко, вещи – главный страх, главная любовь, главная страсть упырей и мразей. Это их альфа и омега, «неприкосновенное право частной собственности». А вот возьмем и прикоснемся. И вывернем все наизнанку. И раздадим детям и силовикам. И купленная на нобелевские миллионы хата Алексиевич может стать общественной столовкой. И все, что эти скоты так любовно обустраивали, сгорит в огне справедливости. И не будет больше ничего у них своего. Только казенные комнаты. А потом родственники еще и пулю оплатят.

Комментарий политолога Петра Петровского смотрите в видео. Измена государству. Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Создание экстремистского формирования. Финансирование экстремистской деятельности. Содействие экстремистской деятельности. Пять статей. Язык казенный. Каждое слово в строчку. Каждое слово – годы жизни. О, сколько в этом поэзии! Прекрасная упорядоченность. Стройность, словно в таблице Менделеева. Действуй, закон. Неумолимо. Сильно. Решительно. Быстро. Летите, воины архангела, и разите хамов. На то государева воля.