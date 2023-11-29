Из-за сильных снегопадов в Минской области участились аварии. ГАИ ввела план «Погода»

Новости Беларуси. Жителей Минской области предупреждают о возможных перебоях в работе общественного транспорта из-за сложных погодных условий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Не исключаются опоздания городских и междугородних автобусных рейсов. Всех, кто планирует поездки, просят учитывать эту информацию.

Обильные снегопады в страну принес южный циклон. И в ближайшие дни центральный регион останется во власти стихии. Все службы работают в усиленном режиме. На дороги области вышло более 650 единиц техники. Однако обстановка остается сложной. Так, в Червенском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Три человека пострадали. А под Воложином маршрутное такси врезалось в снегоуборочную машину. Один человек доставлен в больницу.