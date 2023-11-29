А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Актуальные тренды и решения для бизнеса. Компания А1 провела вторую масштабную конференцию A1 Tech Day «Искусство технологий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняли участие представители IT-сферы, финансового сектора, ритейла, госучреждений. Они смогли узнать о последних трендах и практических кейсах в области инфраструктурных решений, облачных сервисов и информационной безопасности. У компании А1 есть большой опыт в сфере облачных технологий, которым она постоянно делится со всеми заинтересованными.

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям компании А1:

У нас достаточно много игроков, отличная конкуренция, которая подстегивает игроков к тому, чтобы становиться лучше каждый день. В принципе, мы прогрессируем: появляются новые сервисы, услуги, и бизнес достаточно неплохо реагирует на это. Мы видим, что большой спрос на рынке, появилось доверие, и рынок облачных технологий растет 30-50 % в год.