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А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

29 ноября 2023 17:21
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Актуальные тренды и решения для бизнеса. Компания А1 провела вторую масштабную конференцию A1 Tech Day «Искусство технологий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»-1

В мероприятии приняли участие представители IT-сферы, финансового сектора, ритейла, госучреждений. Они смогли узнать о последних трендах и практических кейсах в области инфраструктурных решений, облачных сервисов и информационной безопасности. У компании А1 есть большой опыт в сфере облачных технологий, которым она постоянно делится со всеми заинтересованными.

А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»-4

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям компании А1:
У нас достаточно много игроков, отличная конкуренция, которая подстегивает игроков к тому, чтобы становиться лучше каждый день. В принципе, мы прогрессируем: появляются новые сервисы, услуги, и бизнес достаточно неплохо реагирует на это. Мы видим, что большой спрос на рынке, появилось доверие, и рынок облачных технологий растет 30-50 % в год.

А1 представит новые сервисы и услуги на конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»-7

Компания анонсирует запуск нового бренда A1 Digital, который объединит три направления: облачные сервисы, сетевые сервисы и сервисы кибербезопасности. Благодаря этому по всей стране будет доступна телекоммуникационная и облачная инфраструктура.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Юрий Левданский # Фотофакт

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