Не засоряйте эфир!

С таким призывом специалисты государственной инспекции по надзору за электросвязью обратились к водителям такси. Частоту 27 мегагерц, изначально предназначенную для радиолюбителей, автоперевозчики стали использовать в коммерческих целях. А мощные передатчики создают помехи.Получения лицензии Министерства связи на частоту 27 мегагерц, в отличие от других диапазонов, не требуется. Со временем эти каналы стали использовать для передачи заказов такси, что впоследствии переросло в организацию целых диспетчерских служб. Частные <извозчики> незаконно засоряют эфир своими переговорами. В Министерство связи поступает немало жалоб от радиолюбителей и телезрителей, столкнувшихся с помехами. Специалисты обещают навести порядок. Для радиосвязи таксистам уже выделили другие диапазоны радиочастот. Правда, перевозчики будут вынуждены перейти с любительских раций на профессиональные. Стоимость этих аппаратов значительно выше. Также теперь необходимо получить лицензию Минсвязи. Инициативу связистов большинство водителей такси пока игнорирует. А 1 мая истекает срок <ультиматума>, после которого специалисты перейдут от предупреждений к действию. В целом же решение инспекции по надзору за электросвязью вполне логично. Нигде в мире таксисты не имеют права занимать любительские радиочастоты.