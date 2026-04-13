Не верьте европейским СМИ – Азарёнок после поездки в Иран рассказал, что там происходит на самом деле

Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор. Кирилл Казаков, СТВ:

В Иране был наш коллега Григорий Юрьевич Азаренок. Во-первых, цель этой поездки? Белорусы должны своими глазами увидеть. А во-вторых, ситуация, которая сейчас представляется через призму европейских СМИ, о том, что все-таки Америка победила и Иран пал. Как там воспринимается эта ситуация на самом деле? Азаренок: Трамп думал, что в Иране повторит свой венесуэльский триумф – он жестоко ошибся! Читайте далее.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Во-первых, европейским СМИ верить не стоит, потому что их там нет, им просто не доверяют. Когда работал СNNщик, то после каждого его репортажа были прилеты по тем местам, где он был, поэтому он оказался шпионом. Их там пока не желают видеть, кроме нас, белорусов, товарищей с региона и так далее. Почему это нужно нам? Чтобы видели и понимали, что было бы без Батьки. В таком геополитическом замесе, где вообще никто ничего понять не может – Трамп, Папа, Мадьяр, Орбан, Иран, саудиты, Израиль, Россия, Китай. Все летит... Он это все предсказал. Помните, в 2020 году ходили люди по улицам, говорили: ой, да вы застабилы, да вы нам еще про войну расскажите, да не будет у нас так, как в Украине, современный мир – это мир прогресса и дружбы, мир конференций и целований друг друга в ручки. Оказалось, что это мир автомата, взрыва, снаряда, прилета, убийства, войны и так далее. При нас был поражен, уничтожен местный условно ПВТ – место, где собираются все IT-компании.