В БГАТУ увеличили цифры приема для абитуриентов

О том, как сегодня выглядит профессия агрария и почему она становится все более технологичной и востребованной, расскажет Влада Родовская.

Успех в сельском хозяйстве сегодня напрямую зависит от качества подготовки специалистов. Именно поэтому ключевая роль в формировании кадров для агропромышленного комплекса отводится профильным вузам. Одним из ведущих среди них считается Белорусский государственный аграрный технический университет. За время своего существования он выпустил более 67 тысяч специалистов, работающих в различных отраслях сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году в университете принято решение увеличить план набора студентов, что отражает растущий спрос на квалифицированные кадры в отрасли.

Будущее в сельском хозяйстве Беларуси уже наступило. Поля с высоты птичьего полета обрабатывают агродроны, на производствах приступили к выпуску беспилотных комбайнов, АПК переходит на цифровые рельсы. Технологии меняют отрасль, как и трансформируют подготовку специалистов агропрофиля. В Белорусском государственном аграрном техническом университете готовят кадры под запрос времени и внедряют в учебный процесс новейшие разработки.

Алексей Миранович, первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

Высокотехнологический процесс уже ориентируется с учетом потребностей нашего производства, наших организаций – заказчиков кадров, мы ориентируемся под их потребности. Читайте здесь.

На практику в вузе сделан особый акцент. 70 % занятий проходят не за партами, студенты осваивают профессию в полях. Буквально. Знания в таких условиях очень быстро становятся навыками. В этом году университет увеличил план набора: примут 560 абитуриентов на дневную форму обучения. Также стало больше количество мест и на заочке. Ставку делают на целевую подготовку.