Прямой эфир

В БГАТУ увеличили цифры приема для абитуриентов

13 апреля 2026 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Успех в сельском хозяйстве сегодня напрямую зависит от качества подготовки специалистов. Именно поэтому ключевая роль в формировании кадров для агропромышленного комплекса отводится профильным вузам. Одним из ведущих среди них считается Белорусский государственный аграрный технический университет. За время своего существования он выпустил более 67 тысяч специалистов, работающих в различных отраслях сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году в университете принято решение увеличить план набора студентов, что отражает растущий спрос на квалифицированные кадры в отрасли.

О том, как сегодня выглядит профессия агрария и почему она становится все более технологичной и востребованной, расскажет Влада Родовская.

В БГАТУ увеличили цифры приема для абитуриентов-2

Будущее в сельском хозяйстве Беларуси уже наступило. Поля с высоты птичьего полета обрабатывают агродроны, на производствах приступили к выпуску беспилотных комбайнов, АПК переходит на цифровые рельсы. Технологии меняют отрасль, как и трансформируют подготовку специалистов агропрофиля. В Белорусском государственном аграрном техническом университете готовят кадры под запрос времени и внедряют в учебный процесс новейшие разработки.

В БГАТУ увеличили цифры приема для абитуриентов-4

Алексей Миранович, первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
Высокотехнологический процесс уже ориентируется с учетом потребностей нашего производства, наших организаций – заказчиков кадров, мы ориентируемся под их потребности. Читайте здесь. 

На практику в вузе сделан особый акцент. 70 % занятий проходят не за партами, студенты осваивают профессию в полях. Буквально. Знания в таких условиях очень быстро становятся навыками. В этом году университет увеличил план набора: примут 560 абитуриентов на дневную форму обучения. Также стало больше количество мест и на заочке. Ставку делают на целевую подготовку.

В БГАТУ увеличили цифры приема для абитуриентов-6

Карина Гаркуша, декан факультета довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи Белорусского государственного аграрного технического университета:
Сейчас мы очень активно работаем как с заказчиками кадров, так и с абитуриентами, и что важно, с их родителями. Именно уделяем внимание целевой подготовке. Наш заказчик – Министерство сельского хозяйства и продовольствия – заинтересован не просто набрать и обеспечить кадры в АПК, но также закрепить их. Поэтому такая форма обучения, потом обработки наиболее интересна нашим работодателям.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми
13 апреля 2026 16:49

«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми

Забота о людях – приоритет! Как в Беларуси контролируют условия труда аграриев?
13 апреля 2026 16:38

Забота о людях – приоритет! Как в Беларуси контролируют условия труда аграриев?

Указ Президента: в Беларуси создадут реестр производителей кормов
13 апреля 2026 16:32

Указ Президента: в Беларуси создадут реестр производителей кормов