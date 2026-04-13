Забота о людях – приоритет! Как в Беларуси контролируют условия труда аграриев?

Будущий урожай зависит от того, насколько качественно пройдет нынешний этап посевной, важно и соблюдение сроков. Внимание уделяют не только земле, но и тем, кто ее возделывает. Усилен контроль за условиями труда работников сельхозпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты проверяют всю цепочку: от санитарного состояния пищеблоков до организации быта механизаторов. Как обеспечивается эпидемиологическое благополучие и почему забота о кадрах – приоритет? Ответы в материале Даниила Дроботова.

Труд аграриев – особенный. Чуть свет, они уже в поле, и так до позднего вечера. Тяжелая работа требует поддержки и создания достойных условий. На этот раз под пристальным вниманием инспекторов санитарного надзора – СПК «Первомайский». В фокусе специалистов каждая деталь. Ведь забота начинается с мелочей.

Инна Микулич, заведующая отделением гигиены труда Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Мы увидели, что созданы условия для личной гигиены, есть горячая вода, помещения обеспечены мылом, есть душевые, шкафчики, которые предназначены для хранения личной одежды и специальной одежды. При выявлении нарушений нашими специалистами выдаются рекомендации, предписания об устранении нарушений. В крайних случаях прибегают к мерам административной ответственности. Важнейшее требование безопасности труда – обеспечение аграриев горячим питанием. Каждый день в меню – разнообразные блюда, вес дневной порции составляет не менее одного килограмма на человека. На кухне действуют особые санитарные правила. И за этим строго следят.

Елена Кресс, начальник общественного торгового центра СПК «Первомайский»:

Раз в квартал мы проходим производственный контроль. Это вода: холодная, горячая; еда, оборудование, смывы с рук поваров, с оборудования, посуды. Есть бактерицидная лампа. Девочки, когда заканчивают выготовку, они включают ее, обрабатывают любым антисептическим средством, это у нас однозначно. Головной убор постоянно, перчатки постоянно. Готовую пищу прямо в поле привозят в индивидуальных термосах – это гарантирует чистоту каждого блюда. После еды посуда проходит строгую обработку: сначала мойка, а затем дезинфекция в специальном шкафу при температуре около 100 градусов. Ежедневно местная кухня обеспечивает обедами от 50 работников хозяйства.