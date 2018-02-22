«Не приносит прибыли. Это – для души»: борисовский бизнесмен-«афганец» возродил усадьбу коллекционера-наполеониста

Новости Беларуси. Ветеран Афганистана Владимир Слесарев – сегодня известный в Борисове бизнесмен и меценат. Воин-интернационалист возродил и наполнил бесценными экспонатами почти разрушенную постройку, рассказали в программе «Центральный регион». Речь об усадьбе Колодеева, где историк, исследователь событий войны 1812 года жил и работал в конце XIX-начале XX веков.





Владимир Слесарев, воин-интернационалист, бизнесмен, меценат:

С очень многими музеями – и во Франции, и в России. К нам часто приезжают коллекционеры.

То, что мы сделали за 5 лет – это что-то невозможное.



Потому что, если бы вы видели, с чего это всё начиналось. Он, в принципе, не приносит прибыли. Это – одни убытки.

Это – для души.



Плюс потихонечку начинаешь понимать, что это составляет значительную часть твоей жизни, очень серьёзную часть. И начинаешь этому посвящать и свободное время, и знания, и не стоит вопрос о деньгах.

Это становится частью тебя.



Сергей Манько, СТВ:

1812, 1989 год. Эта тема как-то перекликается в Вашей душе, в связи с тем, что Вы сами знаете, что такое война?

Владимир Слесарев:

В какой-то момент я постарался Афганистан, вообще, забыть.

Вычеркнуть из своей памяти.

Афганистан сыграл только, наверное, роль в моей жизни – именно, как в становлении. Потому что очень сложно, когда тебе 22-23 года, ты командуешь ротой, несёшь ответственность за жизнь солдат.

И после этого какие-то вопросы, связанные с бизнесом… Формированию, как человека, помогло, да. Формированию меня, наверное, как человека идейного, который чётко понимает, что он хочет.

Это, наверное, война, в которой нет победы.