Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог

Так ли страшна анестезия, как о ней говорят? Еще в середине XIX века американский стоматолог провел операцию под эфирным наркозом. Сегодня мы не можем представить существование современной медицины без применения анестезии.
Так ли страшна анестезия, как о ней говорят? Еще в середине XIX века американский стоматолог провел операцию под эфирным наркозом. Сегодня мы не можем представить существование современной медицины без применения анестезии.
Илья Кокарев, врач – анестезиолог-реаниматолог медицинского центра «Нордин»:
Местная анестезия – это когда у человека не отключается сознание. Сознание остается полностью, только проводится обезболивание участка тела, который оперируется. Там разные виды анестезии, аппликационная, проводниковая, сюда входит также регионарная анестезия, спинальная эпидуральная. Человек в сознании, он разговаривает с анестезиологом, с хирургом, полностью обезболен участок тела, который оперируется.
К общему наркозу зачастую относятся предвзято. Кто-то уверен в его опасности и даже возможности не проснуться, другие же, напротив, хотят заснуть даже во время простых манипуляций.
Илья Кокарев:
Общий наркоз – это когда выключается сознание, обезболивается все тело, расслабляется мускулатура. Чаще всего общий наркоз делается с ИВЛ. Бывает ингаляционный, внутривенный и комбинированный.
Причин, по которым общая анестезия может быть выбрана вместо местной, много. Это длительная операция, вероятность большой потери крови, травматичные вмешательства и даже нестабильное психическое состояние пациента.
Илья Кокарев:
Если проводится адекватная анестезия, никаких последствий не должно быть. Могут быть последствия от операции, боль, стоят трубочки, капельницы, все влияет на психику и состояние здоровья. Но от самой анестезии последствий практически никаких нет.
Особенно важно правильно подготовиться к анестезии пациентам, у которых есть ожирение, анемия, сахарный диабет и проблемы с давлением. Также специалисты настоятельно рекомендуют до проведения операции отказаться от употребления никотина. Курение может повлиять на выздоровление и значительно увеличивает риски осложнений.
Илья Кокарев:
Предоперационное исследование, делаются анализы, консультируется с необходимыми специалистами, кардиолог, терапевт, гинеколог. Список специальных анализов, которые на плановые операции мы обязаны сделать. После этого пациент осматривается анестезиологом. И уже анестезиолог совместно с хирургом решают, какой вид анестезии проводить данному пациенту. Очень важно подготовить ЖКТ, то есть за 6 часов до операции пациент не должен ни пить, ни есть.
Слуховой аппарат, контактные линзы, украшения и зубные протезы придется снять. Так же перед операцией нужно подстричь ногти и убрать покрытие. Медицинские устройства, которые определяют состояние дыхания, крепятся к пальцам, а лак может помешать им корректно считывать информацию.
Илья Кокарев:
Современные виды анестезии и общего наркоза совсем другие, чем даже 50 лет назад. У нас новые технические средства и препараты, они более сильные, удобные. Они дают меньше осложнений. Но нужно выполнить все рекомендации врача, чтобы снизить риск анестезии и общего наркоза. Выполнить все рекомендации по подготовке.
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