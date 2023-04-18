Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог

Так ли страшна анестезия, как о ней говорят? Еще в середине XIX века американский стоматолог провел операцию под эфирным наркозом. Сегодня мы не можем представить существование современной медицины без применения анестезии.

Илья Кокарев, врач – анестезиолог-реаниматолог медицинского центра «Нордин»:

Местная анестезия – это когда у человека не отключается сознание. Сознание остается полностью, только проводится обезболивание участка тела, который оперируется. Там разные виды анестезии, аппликационная, проводниковая, сюда входит также регионарная анестезия, спинальная эпидуральная. Человек в сознании, он разговаривает с анестезиологом, с хирургом, полностью обезболен участок тела, который оперируется. К общему наркозу зачастую относятся предвзято. Кто-то уверен в его опасности и даже возможности не проснуться, другие же, напротив, хотят заснуть даже во время простых манипуляций. Илья Кокарев:

Общий наркоз – это когда выключается сознание, обезболивается все тело, расслабляется мускулатура. Чаще всего общий наркоз делается с ИВЛ. Бывает ингаляционный, внутривенный и комбинированный.

Причин, по которым общая анестезия может быть выбрана вместо местной, много. Это длительная операция, вероятность большой потери крови, травматичные вмешательства и даже нестабильное психическое состояние пациента. Илья Кокарев:

Если проводится адекватная анестезия, никаких последствий не должно быть. Могут быть последствия от операции, боль, стоят трубочки, капельницы, все влияет на психику и состояние здоровья. Но от самой анестезии последствий практически никаких нет. Особенно важно правильно подготовиться к анестезии пациентам, у которых есть ожирение, анемия, сахарный диабет и проблемы с давлением. Также специалисты настоятельно рекомендуют до проведения операции отказаться от употребления никотина. Курение может повлиять на выздоровление и значительно увеличивает риски осложнений.

Илья Кокарев:

Предоперационное исследование, делаются анализы, консультируется с необходимыми специалистами, кардиолог, терапевт, гинеколог. Список специальных анализов, которые на плановые операции мы обязаны сделать. После этого пациент осматривается анестезиологом. И уже анестезиолог совместно с хирургом решают, какой вид анестезии проводить данному пациенту. Очень важно подготовить ЖКТ, то есть за 6 часов до операции пациент не должен ни пить, ни есть.