Прямой эфир

Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог

18 апреля 2023 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Так ли страшна анестезия, как о ней говорят? Еще в середине XIX века американский стоматолог провел операцию под эфирным наркозом. Сегодня мы не можем представить существование современной медицины без применения анестезии. 

Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог-1

Илья Кокарев, врач – анестезиолог-реаниматолог медицинского центра «Нордин»:
Местная анестезия – это когда у человека не отключается сознание. Сознание остается полностью, только проводится обезболивание участка тела, который оперируется. Там разные виды анестезии, аппликационная, проводниковая, сюда входит также регионарная анестезия, спинальная эпидуральная. Человек в сознании, он разговаривает с анестезиологом, с хирургом, полностью обезболен участок тела, который оперируется.

К общему наркозу зачастую относятся предвзято. Кто-то уверен в его опасности и даже возможности не проснуться, другие же, напротив, хотят заснуть даже во время простых манипуляций. 

Илья Кокарев:
Общий наркоз – это когда выключается сознание, обезболивается все тело, расслабляется мускулатура. Чаще всего общий наркоз делается с ИВЛ. Бывает ингаляционный, внутривенный и комбинированный. 

Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог-4

Причин, по которым общая анестезия может быть выбрана вместо местной, много. Это длительная операция, вероятность большой потери крови, травматичные вмешательства и даже нестабильное психическое состояние пациента. 

Илья Кокарев:
Если проводится адекватная анестезия, никаких последствий не должно быть. Могут быть последствия от операции, боль, стоят трубочки, капельницы, все влияет на психику и состояние здоровья. Но от самой анестезии последствий практически никаких нет. 

Особенно важно правильно подготовиться к анестезии пациентам, у которых есть ожирение, анемия, сахарный диабет и проблемы с давлением. Также специалисты настоятельно рекомендуют до проведения операции отказаться от употребления никотина. Курение может повлиять на выздоровление и значительно увеличивает риски осложнений.

Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог-7

Илья Кокарев:
Предоперационное исследование, делаются анализы, консультируется с необходимыми специалистами, кардиолог, терапевт, гинеколог. Список специальных анализов, которые на плановые операции мы обязаны сделать. После этого пациент осматривается анестезиологом. И уже анестезиолог совместно с хирургом решают, какой вид анестезии проводить данному пациенту. Очень важно подготовить ЖКТ, то есть за 6 часов до операции пациент не должен ни пить, ни есть.

Страшен ли общий наркоз на операции? О нюансах рассказал анестезиолог-10

Слуховой аппарат, контактные линзы, украшения и зубные протезы придется снять. Так же перед операцией нужно подстричь ногти и убрать покрытие. Медицинские устройства, которые определяют состояние дыхания, крепятся к пальцам, а лак может помешать им корректно считывать информацию.

Илья Кокарев:
Современные виды анестезии и общего наркоза совсем другие, чем даже 50 лет назад. У нас новые технические средства и препараты, они более сильные, удобные. Они дают меньше осложнений. Но нужно выполнить все рекомендации врача, чтобы снизить риск анестезии и общего наркоза. Выполнить все рекомендации по подготовке. 

*На правах рекламы. 

# Реклама # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Быстрые диеты сделают только хуже. Как худеть без вреда для организма?
18 апреля 2023 14:43

Быстрые диеты сделают только хуже. Как худеть без вреда для организма?

Игорь Карпенко в БГПУ: от молодёжи зависит, в чьих руках она будет дальше и кому передадим политический руль
18 апреля 2023 14:38

Игорь Карпенко в БГПУ: от молодёжи зависит, в чьих руках она будет дальше и кому передадим политический руль

Коллектив «Белоруснефти» пополнил ряды общественного объединения «Белая Русь»
18 апреля 2023 14:21

Коллектив «Белоруснефти» пополнил ряды общественного объединения «Белая Русь»