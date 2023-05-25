«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?

В черный список попала вот эта квартира на улице Бакинской, а с ней и ее хозяйка. Женщина, как шпион, несколько месяцев скрывалась от уплаты долгов за коммуналку и от самих приставов. Вот и сейчас открывает двери неохотно, а открыв, спешит ретироваться. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

– Кто это идет?

– Здравствуйте! Судебные исполнители Октябрьского ОПИ города Минска.

– Здравствуйте!

– Галиной Викторовной интересуемся.

– Это я.

– Пойдемте, мы к вам с проверкой имущественного положения.

– Так я спешу, мне надо...

– Нет, давайте пройдемте. Вы же знаете о наличии ваших задолжностей. Судебный пристав – гость незваный, но принять его обязаны по закону. Правда, хозяйка этой квартиры пытается убедить в обратном и служителей Фемиды, и нашу съемочную группу. Несколько минут держит посетителей на пороге. – Куда вы спешите? Может, мы вас подвезем.

– Нет, мне надо на почту.

– Что там на почте?

– Пенсию получить.

– Как раз можете отдать половину.

– Я что пойду и буду…

– Так покажите нам квартиру.

– Давайте нам квартиру.

– Мы должны составить акт.

– Мы же приехали специально к вам.

– У меня… беспорядок.

– Ничего страшного.

– Потому что так надо.

– Как так получилось?

– Так получилось, потому что была на два глаза слепая.

– Что у вас там есть? Электричество есть?

– Няма.

– А вода?

– Вода льет.

– Газ?

– Газ.

– Возвращаться нельзя.

– В зеркало посмотритесь.

Когда всевозможные абсурдные отговорки теряют силу, женщина тоже сдается и пускает представителей закона и журналистов в свои хоромы. Ее трешка и правда просторная, но вот светлой ее не назовешь. В квартире то тут, то там следы неправильного образа жизни, и, как следствие, долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей.

– Здесь тоже жилая комната? Что там?

– Там вот что, бачыце?

– Галина Викторовна, что это такое, как вы так запустили, скажите мне, пожалуйста?

– Ну, а что я буду рабіць?

– Чья это еда? Это вы кушаете?

– Это я просто тут поставила, убирать буду. Почти год как в этой квартире погас свет и пропало голубое топливо. Но и эта мера не помогла. Казалось бы, следующий шаг – изъятие имущества, но то ли к счастью, то ли, к печали, арестовывать нечего. Из роскоши у пенсионерки, пожалуй, осталась только вода. – Свет есть?

– Няма.

– Все отключили?

– Давно его нет. Я без света живу. Я без света, девочки, живу вообще…

– Так идите, покажите нам хоть, где там что у вас? Что мы без вас пойдем?

– Так, а что…

– Расскажите, что.

– Я так и буду жить дальше…