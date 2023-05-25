«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?
В черный список попала вот эта квартира на улице Бакинской, а с ней и ее хозяйка. Женщина, как шпион, несколько месяцев скрывалась от уплаты долгов за коммуналку и от самих приставов. Вот и сейчас открывает двери неохотно, а открыв, спешит ретироваться. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
– Кто это идет?
– Здравствуйте! Судебные исполнители Октябрьского ОПИ города Минска.
– Здравствуйте!
– Галиной Викторовной интересуемся.
– Это я.
– Пойдемте, мы к вам с проверкой имущественного положения.
– Так я спешу, мне надо...
– Нет, давайте пройдемте. Вы же знаете о наличии ваших задолжностей.
Судебный пристав – гость незваный, но принять его обязаны по закону. Правда, хозяйка этой квартиры пытается убедить в обратном и служителей Фемиды, и нашу съемочную группу. Несколько минут держит посетителей на пороге.
– Куда вы спешите? Может, мы вас подвезем.
– Нет, мне надо на почту.
– Что там на почте?
– Пенсию получить.
– Как раз можете отдать половину.
– Я что пойду и буду…
– Так покажите нам квартиру.
– Давайте нам квартиру.
– Мы должны составить акт.
– Мы же приехали специально к вам.
– У меня… беспорядок.
– Ничего страшного.
– Потому что так надо.
– Как так получилось?
– Так получилось, потому что была на два глаза слепая.
– Что у вас там есть? Электричество есть?
– Няма.
– А вода?
– Вода льет.
– Газ?
– Газ.
– Возвращаться нельзя.
– В зеркало посмотритесь.
Когда всевозможные абсурдные отговорки теряют силу, женщина тоже сдается и пускает представителей закона и журналистов в свои хоромы. Ее трешка и правда просторная, но вот светлой ее не назовешь. В квартире то тут, то там следы неправильного образа жизни, и, как следствие, долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей.
– Здесь тоже жилая комната? Что там?
– Там вот что, бачыце?
– Галина Викторовна, что это такое, как вы так запустили, скажите мне, пожалуйста?
– Ну, а что я буду рабіць?
– Чья это еда? Это вы кушаете?
– Это я просто тут поставила, убирать буду.
Почти год как в этой квартире погас свет и пропало голубое топливо. Но и эта мера не помогла. Казалось бы, следующий шаг – изъятие имущества, но то ли к счастью, то ли, к печали, арестовывать нечего. Из роскоши у пенсионерки, пожалуй, осталась только вода.
– Свет есть?
– Няма.
– Все отключили?
– Давно его нет. Я без света живу. Я без света, девочки, живу вообще…
– Так идите, покажите нам хоть, где там что у вас? Что мы без вас пойдем?
– Так, а что…
– Расскажите, что.
– Я так и буду жить дальше…
– Приносите, пожалуйста, квитанции судебному исполнителю по адресу Ландера, 36а, предоставляйте.
– Ландера?
– Да. Так что приходите, приносите квитанции. Будем вносить погашения.
– Я понемножку. 300 с капелькой получу. Как так? Сейчас все потому, как вы сказали…
– Да.
– Вы сказали: «Хоть по 50 рублей хотя бы». Я так и раблю.
– Оплачивайте.
– Хоть что-то доплатите.
– Каждую, как пенсию получаю. Девочки, извините меня, что…
– Все, до свидания.
– До свидания. По 50 рублей я плачу и все, хватит. Если не хватит, так докладывает.