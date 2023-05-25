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«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?

25 мая 2023 19:58
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В черный список попала вот эта квартира на улице Бакинской, а с ней и ее хозяйка. Женщина, как шпион, несколько месяцев скрывалась от уплаты долгов за коммуналку и от самих приставов. Вот и сейчас открывает двери неохотно, а открыв, спешит ретироваться. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-1

Кто это идет? 
Здравствуйте! Судебные исполнители Октябрьского ОПИ города Минска. 
Здравствуйте! 
Галиной Викторовной интересуемся. 
Это я. 
Пойдемте, мы к вам с проверкой имущественного положения. 
Так я спешу, мне надо...
Нет, давайте пройдемте. Вы же знаете о наличии ваших задолжностей. 

Судебный пристав – гость незваный, но принять его обязаны по закону. Правда, хозяйка этой квартиры пытается убедить в обратном и служителей Фемиды, и нашу съемочную группу. Несколько минут держит посетителей на пороге. 

Куда вы спешите? Может, мы вас подвезем. 
Нет, мне надо на почту. 
Что там на почте? 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-4

Пенсию получить. 
Как раз можете отдать половину. 
Я что пойду и буду… 
Так покажите нам квартиру. 
Давайте нам квартиру. 
Мы должны составить акт. 
Мы же приехали специально к вам. 
У меня… беспорядок. 
Ничего страшного. 
Потому что так надо. 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-7

Как так получилось? 
Так получилось, потому что была на два глаза слепая. 
Что у вас там есть? Электричество есть? 
Няма. 
А вода? 
Вода льет. 
Газ? 
Газ. 
Возвращаться нельзя. 
В зеркало посмотритесь. 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-10

Когда всевозможные абсурдные отговорки теряют силу, женщина тоже сдается и пускает представителей закона и журналистов в свои хоромы. Ее трешка и правда просторная, но вот светлой ее не назовешь. В квартире то тут, то там следы неправильного образа жизни, и, как следствие, долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей. 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-13

Здесь тоже жилая комната? Что там? 
Там вот что, бачыце? 
Галина Викторовна, что это такое, как вы так запустили, скажите мне, пожалуйста? 
– Ну, а что я буду рабіць? 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-16

Чья это еда? Это вы кушаете? 
Это я просто тут поставила, убирать буду. 

Почти год как в этой квартире погас свет и пропало голубое топливо. Но и эта мера не помогла. Казалось бы, следующий шаг – изъятие имущества, но то ли к счастью, то ли, к печали, арестовывать нечего. Из роскоши у пенсионерки, пожалуй, осталась только вода. 

Свет есть? 
Няма. 
Все отключили? 
Давно его нет. Я без света живу. Я без света, девочки, живу вообще…
Так идите, покажите нам хоть, где там что у вас? Что мы без вас пойдем? 
Так, а что… 
Расскажите, что. 
Я так и буду жить дальше… 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-19

Приносите, пожалуйста, квитанции судебному исполнителю по адресу Ландера, 36а, предоставляйте. 
Ландера? 
Да. Так что приходите, приносите квитанции. Будем вносить погашения. 
Я понемножку. 300 с капелькой получу. Как так? Сейчас все потому, как вы сказали… 
Да. 
Вы сказали: «Хоть по 50 рублей хотя бы». Я так и раблю. 
Оплачивайте. 
Хоть что-то доплатите. 
Каждую, как пенсию получаю. Девочки, извините меня, что… 
Все, до свидания. 
До свидания. По 50 рублей я плачу и все, хватит. Если не хватит, так докладывает. 

«Долги за коммуналку – почти 15 тысяч рублей». Как судебные исполнители борются со злостными неплательщиками?-22

Судебные приставы подчеркивают: копить долги невыгодно. На этот раз рейд в Октябрьском районе закончен. Но, судя по всему, исполнители вернутся сюда, чтобы уже окончательно поставить запятую во фразе: оставить нельзя выселить. В любом случае накапливать долг бесконечно не получится. 

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# ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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