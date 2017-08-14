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Не более двух недель и без оплаты: белорусские отцы получат социальный отпуск по уходу за ребенком

14 августа 2017 16:50
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Новости Беларуси. Социальный отпуск по уходу за ребенком получат белорусские отцы. Нововведение рассматривают в Министерстве труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что отпуск будет краткосрочным – не более двух недель – и не оплачиваемым. Но права отказать в его предоставлении у работодателя не будет. Воспользоваться же таким «отгулом» папы смогут в течение полугода со дня рождения малыша.

Не более двух недель и без оплаты: белорусские отцы получат социальный отпуск по уходу за ребенком-1

Марина Артеменко, заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейно политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
При разработке такой нормы мы ориентируемся на международный опыт. И надо сказать, что это действительно такая новая норма для нашего законодательства. И основная задача этой нормы была предоставить возможность отцам осуществлять уход за ребенком после его рождения вместе с мамой.

Нынешней весной в Беларуси провели соцопрос, и большинство респондентов согласились с нововведением.

Тем временем количество многодетных семей в Беларуси растет – их уже почти 92 тысячи, а значит все больше матерей нуждаются в помощи близких.

# общество # Государственная социальная политика # Марина Артеменко

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