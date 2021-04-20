Научить безопасному поведению на дороге. Слёт-конкурс юных инспекторов дорожного движения проходит в Минске

Новости Беларуси. Слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения открылся во Дворце детей и молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За звание лучших соревнуются девять команд из каждого района. В первый день конкурсной программы участники показали навыки управления велосипедом, оказали первую помощь, а также блеснули знаниями правил дорожного движения.

Самой яркой частью мероприятия стал флешмоб, посвященный 85-летию ГАИ. Также желающие могли сфотографироваться на память возле красочных фотозон и отведать солдатскую кашу.

Мы познакомились со многими интересными людьми, с другими районами, узнали много школ. Уже успели узнать, какие будут соревнования.

Мы представляем Заводской район. Мы сегодня намерены выиграть.

У нас есть совсем юные участники, которые всего год, а есть, как мы, постарше, – уже несколько лет. И знаете, такое движение, которое заинтересовывает с самого начала. В нем столько разных направлений, и это не может не увлечь, потому что ты понимаешь, потому что это пригодится тебе не только в будущем, но и сейчас.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Традиционное мероприятие, которое проводится у нас практически на протяжении полувека. Каждый год мы встречаемся с детьми, проводим различного рода акции, конкурсы, которые способствуют в последующем привитию им безопасного и культурного поведения на дорогах. Юные инспекторы дорожного движения всегда были для нас активными помощниками не только при проведении профилактических акций, но и при обучении своих сверстников нормальному, порядочному и безопасному поведению на дорогах.

Впереди еще несколько дней испытаний. Юные инспекторы проедут по импровизированному автогородку Комсомольского озера и продемонстрируют знания дорожной разметки и знаков, а также сигналов регулировщика. А в четверг, 22 апреля, покажут свои творческие способности.