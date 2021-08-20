Натуральный мёд не должен напоминать карамель. Узнали секреты у пчеловода

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Сегодня мы приехали в гости к пчеловоду. Здравствуйте, Леонид.

Леонид Демкин, председатель профсоюзной организации пчеловодов «Пчелиный мир»:

Здравствуйте, я вижу, вы при полном параде. Наверное, хотите осмотреть пчел. Вы правильно сделали, что взяли с собой костюм. Всех пчел в мире выпусти, а вы красавица. И мы к ульям сейчас пойдем. Я не готов, но подготовлюсь, я тоже надену экипировку. Надев экипировку, направляемся прямиком к пчелиным домикам. Правило первое: не дергаться и не размахивать руками, тогда появляется шанс уйти с пасеки нетронутым. В добывании меда нам понадобится дымар. Он необходим для усмирения пчел.

Леонид Демкин:

Берем сушеное дерево, делается легко. Закладываем дымар. Для чего мы это делаем? Чтобы когда мы подымим, пчела в хоботок набрала меда, и она тогда не способна так ужалить. Мы откроем улей, посмотрим, что там.

Пчелы – это целый мир, в который человеку несведущему очень сложно погрузиться, но на один день я попыталась стать пасечником. Еще никогда я не находилась так близко к пчелам. Ведь всем известно, что чужаков они не любят. Пчелы возмущены. Мы ведь хотим отобрать у них мед. Леонид Демкин:

Этот корпус внизу, там гнездо пчел. Сейчас на зиму пчеловоды готовят, вот эти корпуса убираются, ведется подкормка пчел. Если дожди идут, погода плохая, пчелам дается побудительная подкормка. Не сахар килограммами, буквально 200 грамм.

Пчелиная матка главная в улье. Ее задача – отложить яйца. К слову, до 2 тысяч за сутки. А вот и святая святых. Буквально кладезь витаминов, пчелиная сота. Эти труженики дают нам не только мед, но и прополис, маточное молочко, пергу, воск, пчелиный яд – лекарство от многих болезней. Леонид Демкин:

Надо, чтобы 2/3 рамочки было запечатано, тогда мед будет храниться хорошо.

Продержаться долго на пасеке нам не удалось. Пчелы в буквальном смысле атаковали камеру нашего оператора. Признаюсь, моментами страх брал верх, хотелось замахать руками и убежать подальше от жалящих насекомых. После того как соты собраны, их нужно распечатать. Для этого кассеты вставляются в медогонку. Далее под воздействием центробежной силы мед плавится прямо в тарелочку. Ну а теперь перейдем к самой приятной части: дегустации. Леонид Демкин:

Ну что, к медовому столу. Вы побывали у пчеловода и видите, что дело сложное и серьезное.

Узнать, правильный ли это мед, непрофессионалу трудно. Небольшой экспресс-тест отличающий натурпродукт от подделки – вкусовой. Натуральный мед не должен напоминать карамель. Если заметили схожесть, это может означать, что в него добавили сахарный сироп. Леонид Демкин:

Этот мед, вы видите, какой он? Видите, как горочкой он наслаивается? Видите, и он пружинит.