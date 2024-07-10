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НАТО усиливает военное присутствие в странах Балтии

10 июля 2024 08:31
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НАТО активно усиливает военное присутствие в странах Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это делается для того, чтобы повысить способность армий вести боевые действия на границах, заявили в Министерстве обороны Литвы.

НАТО усиливает военное присутствие в странах Балтии-1

Сейчас к восточным рубежам НАТО стягиваются дополнительные подразделения Вооруженных сил Альянса. Какое точное количество солдат здесь разместится, в литовском Минобороны говорить отказались. Но дали понять, что речь идет о тысячах бойцов.

Кроме того, в страны Балтии перебрасываются дополнительные системы ПВО и техники. Также для армий стран Балтии будут закуплены новые виды вооружений. В частности, дальнобойные артиллерийские и ракетные установки, что заставит Вильнюс, Ригу и Таллин изрядно потратиться. Однако уничтожение своих бюджетов их не пугает. Поскольку мифическая угроза, якобы исходящая от Беларуси и России, для них гораздо страшнее. В Министерстве обороны Литвы заявили, что целью этой военной активности является сдерживание возможной агрессии.

# НАТО # общество

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