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«Народная зарядка» к II Играм стран СНГ собрала в Молодечно более 100 человек

10 августа 2023 14:38
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Новости Беларуси. Продолжается спортивно-патриотический флешмоб «Навстречу II Играм стран СНГ», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Народная зарядка» к II Играм стран СНГ собрала в Молодечно более 100 человек-1

Марафон здоровья собрал на стадионе Молодечно более сотни людей. Здесь как опытные спортсмены, так и любители. Возраст неважен. «Народная зарядка» прошла под руководством опытного тренера. Еще одна часть акции в дни проведения II Игр стран СНГ – забег по треку с национальным флагом.

«Народная зарядка» к II Играм стран СНГ собрала в Молодечно более 100 человек-4

Я работаю преподавателем в среднем специальном учебном заведении города. Поэтому сама должна подавать пример учащейся молодежи, молодому подрастающему поколению. Показывать, что здоровый образ жизни – это должен быть принцип по жизни. Неважно, в каком возрасте ты находишься.

«Народная зарядка» к II Играм стран СНГ собрала в Молодечно более 100 человек-7

Алексей Филиппов, мастер спорта международного класса по мини-футболу:
Молодечно очень спортивный город. У нас проводится очень много мероприятий. Это наш стиль жизни, стиль жизни города. Мы, белорусы, спортивная, позитивная нация. Этой акцией мы поддерживаем всех спортсменов.

Напомним, Молодечно уже приняло Игры стран СНГ. Здесь прошли соревнования по пляжному волейболу.

# Игры стран СНГ # общество # Алексей Филиппов # Фотофакт

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