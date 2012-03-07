Накануне 8 Марта многодетные матери Минской области получили государственные награды

Орден Матери присужден 22 женщинам Минской области, которые воспитали 5 и более детей.

С теплым праздником матерей столичного региона поздравил губернатор области Борис Батура. Слова, цветы – для тех, кто своей работой, своей жизнью и своим примером каждый день дарят радость и ответственность материнства.

В Минской области больше 1000 женщин удостоены высокой награды.

Наталья Гетманская, многодетная мать:

Дети – это радость в семье. Работаем, обеспечиваем их, стараемся, чтобы детство было счастливым. Очень приятно, что обратили внимание, заметили.

Оксана Демиденко, многодетная мать:

Для меня это очень большая радость. Хочется, чтобы они выросли людьми, чтобы была и благодарность, и уважение ко всем окружающим, к родителям.