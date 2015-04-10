Найдены мать и дочь из Гродно, которые 9 лет считались убитыми

Новости Беларуси. Жительницы Гродно пропали без вести еще в 2001 году. С 2006-го – считались убитыми.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Позже у следователей появилась информация, что женщина с дочкой могли стать жертвами умышленного убийства.

УСК по Гродненской области, ОИОС УВД Гродненского облисполкома:

На протяжении последующих лет следователи и сотрудники уголовного розыска проделали большой объем работы, направленной на проверку версии убийства и выяснение обстоятельств исчезновения гражданок. Однако в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий их местонахождение установлено не было, а первоначально свидетельствующие об убийстве косвенные данные не находили своего подтверждения. Вместе с тем, все предпринятые меры оказались ненапрасными.



В феврале 2015 года была получена важная информация о возможном местонахождении белорусок. При проверке следователи установили, что женщина с дочерью в 2001 году уехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Белоруски разорвали всяческие отношения с родственниками.

В России мать и дочь жили без регистрации. Документы, удостоверяющие личность, не переоформляли.

Следователи направили в Российскую Федерацию поручение об оказании правовой помощи для выяснения всех обстоятельств выезда гражданок из Республики Беларусь.



Практика показывает, что даже преступления, совершенные 40 лет назад раскрыть можно. Иногда это работа следователя, а иногда судьбы. Вроде бы ушел преступник от ответственности, но только жизнь его сама вынуждает рано или поздно признаться в содеянном, чтобы хоть облегчить совесть. О том, что все тайное рано или поздно становится явным, в сюжете программы «Неделя» на СТВ. «Без срока давности» – видео здесь.