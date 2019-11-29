Наградили лучших и подвели итоги за год. Профсоюз работников АПК Беларуси отмечает 100-летие своей работы
Новости Беларуси. 28 незаконно уволенных сотрудников восстановлены на работе, 82 – защищены в своих правах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз аграрно-промышленного комплекса подводит итоги за год. В эти дни объединение отмечает и 100-летие своей работы.
Менялись подходы и формы, неизменными оставались задачи – защита прав трудящихся. С этой целью профсоюз проводит мониторинг предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. За 9 месяцев было 600 таких проверок, по результатам каждой из них выданы рекомендации по устранению нарушений.
Зоя Ковалева, председатель Минского горкома профсоюза работников АПК:
И иски писали в суд, и защищали от произвола нанимателя. Вот недавно мы защитили члена профсоюза с электроремонтного завода. Наниматель послушал и продлил ему контракт. К нам прислушиваются и поправляют дела.
Алексей Добыш, председатель райкома профсоюза работников АПК Барановичского района:
Если мы уже взялись за эту работу, то мы доведем его и до суда и все равно этого человека защитим, если были нарушены права.
Николай Лабушев, председатель Белорусского профессионального союза союза АПК:
Доверие к нашим профсоюзам полное, потому что в основе своей все мои работники, лидеры профсоюза находятся на 95 % только с людьми – на поле, на ферме, на мехдворе, с комбайном, с доярками. Последние несколько лет у нас это введено в основу.
Профсоюз работников АПК – самый крупный из всех пятнадцати, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Сегодня он насчитывает 600 тысяч участников – это практически все, кто занят в сфере. В рамках торжеств, приуроченных к 100-летнему юбилею профсоюза, заслуженные награды получили 200 лучших работников объединения.