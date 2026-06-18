«Надо запретить!» Лукашенко поручил приостановить поездки за рубеж детских групп без госнадзора

Повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – вот ключевые направления развития белорусской армии, которые сегодня обозначил Александр Лукашенко. Значительная часть разговора во Дворце Независимости была посвящена тому, что произошло накануне в Брянской области. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду об атаке беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме.

С выводами, резкими заявлениями и обвинениями торопиться не станем, как бы кому-то ни хотелось. Пока сосредоточены на действиях. Первое и главное – наших граждан эвакуировали на территорию Беларуси. Всех, кто нуждается в помощи, будут спасать наши же врачи. Второе. Будут приняты меры, чтобы подобных случаев не повторялось. Нас ждет усиление контроля со стороны государства за детьми, раз взрослые не в силах адекватно оценивать риски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески, нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Надо запретить всякие поездки без государственного надзора и разрешения. Родители решили, в частные компании обратились. Не хочу тут осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. Подробности здесь.