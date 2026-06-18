«Надо запретить!» Лукашенко поручил приостановить поездки за рубеж детских групп без госнадзора
Повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – вот ключевые направления развития белорусской армии, которые сегодня обозначил Александр Лукашенко.
Значительная часть разговора во Дворце Независимости была посвящена тому, что произошло накануне в Брянской области. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду об атаке беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме.
С выводами, резкими заявлениями и обвинениями торопиться не станем, как бы кому-то ни хотелось. Пока сосредоточены на действиях. Первое и главное – наших граждан эвакуировали на территорию Беларуси. Всех, кто нуждается в помощи, будут спасать наши же врачи. Второе. Будут приняты меры, чтобы подобных случаев не повторялось. Нас ждет усиление контроля со стороны государства за детьми, раз взрослые не в силах адекватно оценивать риски.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески, нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране.
Надо запретить всякие поездки без государственного надзора и разрешения. Родители решили, в частные компании обратились. Не хочу тут осуждать эту частную компанию. Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. Подробности здесь.
Никакого осуждения, просто выводы. Реакция на произошедшее. Произошедшее, которое показывает весь ужас войны тем, кто считает, что она далеко.
Александр Лукашенко:
Это еще один факт бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям. Вокруг нас хватает. Южная граница, полторы тысячи километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылают, как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.