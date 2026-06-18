Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это им плохо обойдется. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030-й годы. Мероприятие плановое, но контекст обязывает смотреть на стратегию под новым углом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений – заявил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость принятия выверенных, взвешенных решений, основываясь в том числе на результатах ранее проведенной масштабной проверки Вооруженных Сил. Ее первоочередной анализ был сделан открыто. Вместе с тем ряд факторов и аспектов должны были обсудить в армейских кругах и доложить с целью корректировки плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Значительная часть разговора во Дворце Независимости была посвящена тому, что произошло накануне в Брянской области. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами. Они готовы нам помогать. Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены кто в Гомель, кого в Минск направим. Мы их должны пролечить. Дети должны однозначно быть спасены. Даже тяжелобольные. Ну а остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь, если спортом. Но скорее всего кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Кому-то хотелось отдохнуть. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям.