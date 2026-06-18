Лукашенко: офицер – это объект номер один, поэтому готовить надо по-настоящему

Значительная часть разговора во Дворце Независимости была посвящена тому, что произошло накануне в Брянской области. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду об атаке беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается изменений в план развития Вооруженных Сил Беларуси на ближайшие пять лет, то глава государства видит основу основ в подготовке офицеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – это офицеры. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера. Но если офицер будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать.

Главнокомандующий абсолютно прямолинейно говорит для того, чтобы офицеры могли заниматься тем, чтобы реально быть офицерами, служить Родине. Со стороны государства сделано немало. Так что запросы или требования, кому тут как больше нравится, не безосновательны со всех сторон. И материальной, и моральной.