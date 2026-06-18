Лукашенко: офицер – это объект номер один, поэтому готовить надо по-настоящему
Повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – вот ключевые направления развития белорусской армии, которые сегодня обозначил Александр Лукашенко.
Значительная часть разговора во Дворце Независимости была посвящена тому, что произошло накануне в Брянской области. Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду об атаке беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается изменений в план развития Вооруженных Сил Беларуси на ближайшие пять лет, то глава государства видит основу основ в подготовке офицеров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – это офицеры. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за полтора-два года как офицера. Но если офицер будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать.
Главнокомандующий абсолютно прямолинейно говорит для того, чтобы офицеры могли заниматься тем, чтобы реально быть офицерами, служить Родине. Со стороны государства сделано немало. Так что запросы или требования, кому тут как больше нравится, не безосновательны со всех сторон. И материальной, и моральной.
Александр Лукашенко:
Немало мы сделали для офицеров. Немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры, жены, кухня и прочее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, Родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы (небогатая страна, откровенно говоря) начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради Вооруженных Сил, особенно сейчас, – офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог будет развязана горячая война, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Но слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
Планы и их корректировку относительно развития белорусских Вооруженных Сил обсуждали за закрытыми дверями кабинета Президента. Но после министр обороны подробно обо всем рассказал. Так, определили шесть ключевых направлений развития. Это вопрос долгосрочной перспективы, стратегия и ее соблюдение, вопрос тактического уровня.
Президент поддержал предложения по корректировке плана строительства и развития ВС до 2030 года – Хренин.