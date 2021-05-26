Начинать с распродажи какой-то новинки запрещено. Какие ещё правила появились в проведении акций в магазинах
Порой обойти стороной красный ценник или заманчивое предложение: купи два, а заплати как за один – очень трудно. Выгодное предложение рождает высокий спрос, чем активно и пользуются владельцы сетевых магазинов. Но как провести акцию, не выходя за рамки закона?
Александр Костюкевич, юрист:
Внесены изменения в законодательстве 2 апреля 2021 года, и согласно которому в правилах торговли отдельными видами товаров, общественного питания появилась целая глава, которая регламентирует порядок проведения распродаж и мероприятий по стимулированию продаж товаров.
Появилось понятие, что такое распродажа. Это просто товар, который ранее продавался в магазине, и всем без исключения предоставляется определенная скидка. Начинать с распродажи какой-то новинки запрещено. Цены должны быть фиксированные.
Участвовать в распродаже не могут товары, стимулирование спроса на которые запрещено законом. Например, в черный список входят табачные изделия и спиртные напитки.
Александр Костюкевич:
Также изменился порядок указания шрифта на ценниках. Если касаемо распродаж, то цена должна быть указана с учетом скидки, должен быть либо размер в процентах, либо в абсолютных цифрах.
А вот, когда речь заходит о мероприятиях, направленных на стимулирование спроса, – как правило, это использование покупателями карт лояльности, – на товаре, который включен в бонусную программу в обязательном порядке должны быть указаны: цена со скидкой и до скидки, размер скидки и, наконец, условия, которые нужно соблюсти, чтобы приобрести продукт за меньшую стоимость. При этом самый большой шрифт на ценнике – цена без скидки.
Александр Костюкевич:
Также изменилось правило указания при продаже продовольственных товаров, цены за килограмм продуктов питания или за литр. Размер шрифта не может быть менее половины размера шрифта за единицу товара.
Если по согласованию с поставщиком и продавцом товара осуществляется распродажа либо мероприятие по стимулированию продаж товаров, то размер торговой надбавки поставщика не должен быть выше размера той же торговой надбавки на тот же товар, на дату, предшествующую дате начала проведения распродажи. Нельзя сначала стоимость товара, если он будет стоить 10 рублей, перед распродажей поднять до 15 рублей, а потом продать два по цене одного и, соответственно, мы получаем уже не 50 % скидку, а 15-20 %.