Начинать с распродажи какой-то новинки запрещено. Какие ещё правила появились в проведении акций в магазинах

Порой обойти стороной красный ценник или заманчивое предложение: купи два, а заплати как за один – очень трудно. Выгодное предложение рождает высокий спрос, чем активно и пользуются владельцы сетевых магазинов. Но как провести акцию, не выходя за рамки закона?

Александр Костюкевич, юрист:

Внесены изменения в законодательстве 2 апреля 2021 года, и согласно которому в правилах торговли отдельными видами товаров, общественного питания появилась целая глава, которая регламентирует порядок проведения распродаж и мероприятий по стимулированию продаж товаров. Появилось понятие, что такое распродажа. Это просто товар, который ранее продавался в магазине, и всем без исключения предоставляется определенная скидка. Начинать с распродажи какой-то новинки запрещено. Цены должны быть фиксированные.

Участвовать в распродаже не могут товары, стимулирование спроса на которые запрещено законом. Например, в черный список входят табачные изделия и спиртные напитки. Александр Костюкевич:

Также изменился порядок указания шрифта на ценниках. Если касаемо распродаж, то цена должна быть указана с учетом скидки, должен быть либо размер в процентах, либо в абсолютных цифрах.

А вот, когда речь заходит о мероприятиях, направленных на стимулирование спроса, – как правило, это использование покупателями карт лояльности, – на товаре, который включен в бонусную программу в обязательном порядке должны быть указаны: цена со скидкой и до скидки, размер скидки и, наконец, условия, которые нужно соблюсти, чтобы приобрести продукт за меньшую стоимость. При этом самый большой шрифт на ценнике – цена без скидки. Александр Костюкевич:

Также изменилось правило указания при продаже продовольственных товаров, цены за килограмм продуктов питания или за литр. Размер шрифта не может быть менее половины размера шрифта за единицу товара.