На заброшенном аэродроме соревновались лихачи-автомобилисты

Под Быховым на заброшенном аэродроме прошло закрытие сезона по драг-рейсингу.

На соревнования приехали "легальные" уличные гонщики со всей Беларуси, а также любители заездов на четверть мили из России и Латвии. Но больше всего повезло местным жителям. Для них - это настоящий праздник, по зрелищности и необычности более интересный, чем праздник города.

Срит-рейсингу в Беларуси около 7 лет. Начиналось все, как нелегальные гонки, где владельцы автомобилей показывали - на что способны их "железные" друзья на "глухих" дорогах в окрестностях Минска. На тех заездах, как правило, не соблюдалась техника безопасности, да и заканчивались они быстро, с приездом сотрудников Госавтоинспекции.

За это время многое изменилось, уличные гонки превратились в полнее официальные шоу скорости драг-рейсинг, машины, которые принимают участие в заездах, специально готовятся и переделываются, но самое главное - гарантия безопасности для зрителей.

46 участников заявили на участие в Открытом чемпионате Беларуси по драг-рейсингу. Это рекорд для страны. Но помешала погода. Успели определить чемпионов в двух классах. В первом - это машины с объемом двигателя до 1.8 литра, а также во втором, где на старт выезжают болиды с "пламенным сердцем" 1.8 до 2.3 кубиков. Потом пошел дождь. Заезды прекратились - это "железное" правило.

В первом и втором классе чемпионом стал один и тот же человек. Тюнингованный опель-корса из Латвии дважды позволял своему хозяину подняться на высшую ступень пьедестала.

Так что отечественным драг-рейсерам есть к чему стремиться. Опыт показывает, что из года в год растет качество и уровень подготовки машин, на которых выступают наши соотечественники. Всю зиму будет вестись работа над новыми гоночными болидами, чтобы в сезоне 2008 года "золото" осталось в Беларуси.