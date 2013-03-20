Прямой эфир

На сайте Национального архива Беларуси размещена база данных о сожженных в годы Великой отечественной войны деревнях

20 марта 2013 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На сайте Национального архива Беларуси размещена база данных о сожженных в годы Великой отечественной войны деревнях. Эта информация впервые представлена для широкого круга общественности.

Электронный архив содержит сведения практически о 5,5 тысячах белорусских сел, которые были уничтожены на оккупированной территории республики. Найти нужный населенный пункт можно по довоенному и нынешнему административному делению. В истории каждой деревни указано точное количество домов и жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
Как выбирать и правильно дарить цветы
20 марта 2013 11:10

Как выбирать и правильно дарить цветы

Международная конференция, посвященная 70-летию трагедии в Хатыни, открылась в Минске
20 марта 2013 10:23

Международная конференция, посвященная 70-летию трагедии в Хатыни, открылась в Минске

20 марта 2013 05:52

Вступительная кампания-2013 в Беларуси приготовила для абитуриентов ряд нововведений