На площади Победы в Минске возложили венки в память павших на войне

Новости Беларуси. 22 июня по сложившейся традиции в День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны ранним утром по всей стране прошли траурные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В час, когда началась война, в Беларуси вспоминают тех, кто первыми принял на себя удар гитлеровских полчищ. На площади Победы в Минске офицеры, курсанты и молодежь почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки к обелиску.