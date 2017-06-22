На площади Победы в Минске возложили венки в память павших на войне

Новости Беларуси. 22 июня по сложившейся традиции в День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны ранним утром по всей стране прошли траурные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В час, когда началась война, в Беларуси вспоминают тех, кто первыми принял на себя удар гитлеровских полчищ. На площади Победы в Минске офицеры, курсанты и молодежь почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки к обелиску.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Что такое 22 июня для пограничников – это день, конечно, трагический, но и героический. Сегодня мы, отдавая дань памяти трагически погибшим, подняли все заставы по команде «В ружье!». Это дань памяти тем, кто в первые дни войны показал образцы мужества и начал отбивать наышу победу.
Рассвет 22 июня 76-летней давности на нашей земле стал последним мирным утром на 4 года. За время Великой Отечественной войны мы потеряли треть населения, тысячи сел и деревень были сожжены, а народное хозяйство потерпело невосполнимый ущерб.