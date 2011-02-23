На мини-ТЭЦ в Минске используют программу, которую написали в БНТУ

В квартирах по улице Плеханова в Минске круглое лето пришло на смену постоянной осени. Жильцы перестали утепляться, когда их дом утеплили.

Местные жители:

Теперь мы можем в коротких майках ходить. Ходили в халатах теплых, наверх — кофты, в носках вязаных. А сейчас тепло.

Раньше было градусов 18, мы жаловались. А сейчас нормально — 25-26 градусов.

Рады жильцы, рады и строители. Последние поймали здесь сразу двух зайцев: и людей обогрели, и энергию сэкономили. До того как дома одели в так называемые шубы, тепло из них уходило не только через щели в окнах, но даже через стены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Специалисты посчитали, что в таких домах затраты теплоэнергии сокращаются на 30%. Как известно, в одежде всегда теплее.

Плюсы верхней одежды ощутили на себе все, чьи дома пережили капитальный ремонт. Теплоизоляция экономит астрономические суммы в крупных масштабах. А в большом городе это большие деньги. Даже для одного здания утепленный фасад может сэкономить ощутимую сумму. Ведь дорогую шубу на дом одевают только один раз — она не снашивается. В чем же ее секрет?

Николай Строк, заместитель главного инженера ЖРЭО Ленинского района Минска:

Тепловая изоляция данных жилых домов выполнена методом легкой штукатурки, то есть путем приклеивания минералоизоляционных плит к основе жилого дома с последующим нанесением защитного слоя штукатурки. Данная тепловая модернизация позволяет снизить потребление тепловой энергии в жилом доме, увеличить энергоэффективность жилого дома, а также улучшить микроклимат внутри помещения.

На очереди за шубой стоят три высотки по улице Якубова. Кстати, теплоизоляция не только согревает, но и спасает в жару. Летом в таких квартирах гораздо прохладнее. Прямые солнечные лучи задерживает специальный слой. Современные дома утепляют параллельно со строительством. В суровые зимы минчанам мерзнуть в собственных квартирах не дадут.

На доме теплая шуба, а в подвале — компьютеры. Теплоузлы, работающие в автоматическом режиме, помогают сэкономить. Такое ноу-хау будет установлено во всех новостройках. Автомат удобен не только в машине, но и в простых, как кажется на первый взгляд, системах. Специальная программа рассчитывает разницу температур. Получается, компьютер не только греет жильцов дома, но еще и экономит их деньги.

Николай Строк:

Температура горячей воды, которая в настоящее время подается в тепловые сети, составляет 80 градусов. Без системы регулирования температура уходила бы в отопительные приборы.

Потоки этих вод скоро дадут энергию. Весной на водосбросе «Дрозды» заработает еще одна малая гидроэлектростанция. Уже смонтировано 4 турбины, мощность каждой —80 КВт. Эта ГЭС станет уже шестой по счету в Вилейско-Минской водной системе. Таким образом, суммарная годовая мощность гидроэлектростанций большого города будет равняться 15 млн КВт/ч, а это около 6% всей потребляемой электроэнергии минского водоканала.

Павел Крук, начальник производства эксплуатации Вилейско-Минской водной системы:

Уровень воды в реке постоянно меняется, постоянно меняется объем воды. Эта ГЭС позволяет подстраиваться под изменяющиеся параметры реки и постоянно работать гидроагрегатам. Единственное, что ненамного меняется — это выходная мощность агрегатов: вырабатывается сразу 300 КВт/ч или до 200 КВт/ч.

Строительство новой ГЭС обойдется в 3 млн долларов. Специалисты подсчитали, что за 5 лет все окупится. Пробный запуск станции осуществят уже в марте. Основные работы выполнены, строители уже думают о внешнем виде необычной новостройки.

Павел Крук:

Мы работаем в центре города, поэтому станция должна соответствовать облику столицы и облику места, где она расположена — это парк «Дрозды». Уже сегодня видно, что станция будет выглядеть красиво.

В этом двигателе 30 тысяч лошадиных сил. Такой мощности хватает для того, что бы дать тепло на 10 км жилого сектора. После реконструкции котельная на улице Путилова обрела второе дыхание. С изменением внешности поменялось и название — теперь это мини-тэц.

Владислав Левин, главный инженер УП «Минские коммунальные тепловые сети»:

Это связано с реализацией Директивы Президента №3. Установлены коагуляционные установки (их еще называют газопоршневыми) для выработки двух видов энергии — электрической и тепловой. Используются такие ресурсы, как выхлопы газов, что позволяет увеличить общий отпуск тепловой энергии и использовать ее для нужд теплопотребления.

Здесь всё продумано до мелочей. Энергетические ресурсы черпают из температуры выхлопных газов своей же котельной установки. Тем самым значительно экономят. Управляют сложной системой через программное обеспечение: один клик мышкой — и температура в котлах меняется. Все показатели выводятся на экран. Эту программу писали специально под мини-тэц.

Андрей Шульга, мастер котельной:

На данный момент на котельной установлено программное обеспечение производства Белорусского национального технического университета. Управление осуществляется компьютером из операторской станции.

Минские коммунальные сети запустили в ход уже 32 котельных. И это далеко не предел. До совершенства еще далеко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Левин

В 2011 году по нашему предприятию планируется реконструировать еще три котельных: на Долгиновском тракте, 152, улице Героев 120-й дивизии и на улице Павловского, 26. Планируется использовать местные виды топлива.