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На этой неделе в Беларуси начнут отключать отопление

15 апреля 2013 08:02
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Новости Беларуси. В Минске и ряде регионов страны на этой неделе начнут отключать отопление. По новым правилам, эту процедуру начинают, если дневная температура три дня продержится плюс восемь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батареи начнут остывать  сначала в промышленных предприятиях, затем в жилом секторе и в последнюю очередь в больницах, детских садах, школах и музеях. В квартирах этот процесс будет поэтапным и займет минимум двое суток. Это связано с постепенным снижением нагрузки на источниках.

Кстати, в прошлом году отопление в столице отключили 13 апреля.

# общество # Отопительный сезон

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