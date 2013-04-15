На этой неделе в Беларуси начнут отключать отопление

Новости Беларуси. В Минске и ряде регионов страны на этой неделе начнут отключать отопление. По новым правилам, эту процедуру начинают, если дневная температура три дня продержится плюс восемь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батареи начнут остывать сначала в промышленных предприятиях, затем в жилом секторе и в последнюю очередь в больницах, детских садах, школах и музеях. В квартирах этот процесс будет поэтапным и займет минимум двое суток. Это связано с постепенным снижением нагрузки на источниках.

Кстати, в прошлом году отопление в столице отключили 13 апреля.