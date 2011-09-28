На Дожинках-2011 по Молодечно проедет парад байкеров в сопровождении симфонического оркестра

Молодечно уже готов к встрече главных героев жатвы. Город значительно преобразился. Уже завтра начнут работать торговые ряды. В режиме нон-стоп репетируют и творческие коллективы.

8-летний Алёша на сцену Молодечненского амфитеатра сегодня вышел впервые. Он приехал поразить публику белорусской полькой, которую не раз играл в родной деревне Аношки.

Программа праздничного концерта более чем насыщенная. Сегодня с утра и до вечера идут репетиции.

Нина Осипова, режиссёр «Дожинок-2011»:

Мы репетируем сводные большие номера, где выступают и профессиональные коллективы, и народные коллективы из области. Все самые лучшие.

В другой части города воплотились в реальность самые дерзкие мечты молодечненцев. Специально к Дожинкам в парке Победы появилось сразу два озера. Их украшает каскад фонтанов. Здесь уже появилась своя традиция. Первые пары молодожёнов скрепили свои отношения на мосту замками.

В столице урожая праздником дышит каждая улица. На одной из центральных, которую жители Молодечно называют Бродвеем, вырос ещё один город. Уже с завтрашнего дня здесь начнётся торговля. На Дожинки участники ехали не только с целыми домами и мельницами, даже и с целым подворьем. Лошадь — хит осеннего сезона.

Валентина Борисевич, заместитель председателя Березинского райпо:

Представление начинается от нас, и поэтому мы наши экспонаты и декорации хотим сделать так, чтобы всем было интересно. Мы уже целый день работаем, но работы ещё достаточно.

Для фото на память достопримечательностей хватит всем. Например, часы в стиле барокко, которые установили в центре города специально к празднику. Или весёлый поезд из соломы. В нём 15 вагонов. На каждом — название фестивальной столицы. Некоторые улицы коренные жители узнают с трудом.

Гостей праздника ждёт много сюрпризов — от шествия молодых семей с колясками до парада байкеров в сопровождении симфонического оркестра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».