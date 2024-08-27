На Дне города в Лиде разыграют годовой запас сыра и телевизоры

Харч-фест, розыгрыш телевизоров и концерт Ольги Бузовой – все это в Год качества под девизом «В Лиде все в лучшем виде». Крупный промышленный райцентр Гродненской области в субботу, 31 августа, отметит День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой 701-й день рождения Лида встретит с размахом. Интерактивные площадки, спортивные поединки, выставка достижений предприятий и фотопространство с искусственным интеллектом. Центр города превратится в большую пешеходную зону. Стартует праздник из самого туристического объекта – Лидского замка. Настроение гостям создадут средневековые рыцари, они покажут конный поединок, трюковые сцены. Будет представлена традиционная кухня: сельские жители предложат блюда по местным рецептам, некоторые из них внесены в список нематериального культурного наследия. А на харч-фесте уже заводы презентуют свою продукцию и даже разыграют годовой запас сыра.

Наталья Левшунова, начальник отдела культуры Лидского райисполкома:

На площадках будут работать интерактивные локации, проходить конкурсы, мастер-классы, квесты. Возможно, мы с вами попробуем, сделаем дегустацию продукции всех предприятий. И, конечно, основной фишкой этого харч-феста в этом году будет розыгрыш семи телевизоров.