Мясникович вручил госнаграды заслуженным людям страны, в почётном списке 80 человек

Сегодня в Минске по поручению президента глава правительства вручил госнаграды заслуженным людям страны. В почётном списке — 80 человек. Больше всего наград у представителей строительной отрасли.

То, что все гениальное просто, заметно уже по его кабинету. Дизайн директор института «Минскгражданпроект» разрабатывал лично. Медаль за трудовые заслуги, говорит, — награда всего коллектива. Многофункциональный жилищно-деловой комплекс претендует на звание самого высокого здания в Минске. На предельной высоте будет и энергоэффективность.

Олег Быковский, директор института «Минскгражданпроект»:

Должна присутствовать та экономика, которая позволит существенно снизить эксплуатационные затраты. В этом отношении проблема импортозамещения стоит очень остро, и она решается в том числе и совершенствованием проектных решений.

Больше всего наград — представителям строительной отрасли. По мнению премьер-министра Беларуси, проектировщики и строители должны радикально сократить материалоемкость и повысить энергоэффективность отрасли. А промышленному комплексу нужно увеличить экспорт товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Только высокая добавленная стоимость и конкурентоспособность на внешних рынках способна дать те 1, 5 млрд. долларов положительного сальдо внешней торговли, на которые мы рассчитываем, чтобы окончательно закрепить те позитивные процессы на валютном рынке, которые мы сегодня наблюдаем.

Положительному сальдо внешней торговли будет способствовать Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Это в свою очередь ставит новые задачи перед работниками таможни.

Наталья Рынкевич, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета:

Каждый человек вкладывает свой труд для того, чтобы работа была профессиональной. И я расцениваю именно как, что государство довольно работой нашей системы.

Аортокоронарное шунтирование, операции на сонных артериях, трансплантация почки и печени, пересадка сердца. Наши врачи известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. В ближайшие годы экспорт медицинских услуг планируется увеличить в пять раз.

Валерий Омельянюк, врач анестезиолог-реаниматолог Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Мы всегда готовы оказывать профессиональную грамотную помощь людям. В канун Рождества и Нового года хочется пожелать всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

Среди награжденных и наши коллеги. Сегодня они по эту сторону экрана.

Руслан Поддубский, обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Когда я узнал, что глава государства подписал указ о награждении, я растерялся: мол, почему я, молодой вроде бы совсем. А потом понял, что медаль Франциска Скорины — медаль за трудовые заслуги, это не только личная награда, это медаль всего коллектива. И если бы не наша работа, об этой церемонии вся страна и не узнала бы.