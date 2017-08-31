Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования

Так, в Копыле в 2017 году стали учить на логистов, в Борисове – на реставраторов.

Новости Беларуси. Систему профтехнического образования совершенствуют на Минщине. Главная задача: готовить тех специалистов, которые нужны рынку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего на Минщине в этом году 18 колледжей и лицеев приняли более 3000 человек. Молодые юноши и девушки делают выбор в пользу средних учебных заведений. Так что чтобы неплохо зарабатывать, не обязательно держать в руках диплом о высшем образовании.