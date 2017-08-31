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Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования

31 августа 2017 15:11
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Новости Беларуси. Систему профтехнического образования совершенствуют на Минщине. Главная задача: готовить тех специалистов, которые нужны рынку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Копыле в 2017 году стали учить на логистов, в Борисове – на реставраторов.

Мы тесно сотрудничаем с Могилевским университетом продовольствия: преимущества среднего специального образования-1

Всего на Минщине в этом году 18 колледжей и лицеев приняли более 3000 человек. Молодые юноши и девушки делают выбор в пользу средних учебных заведений. Так что чтобы неплохо зарабатывать, не обязательно держать в руках диплом о высшем образовании.

Подробности в сюжете.

# общество # Фотофакт # Учебный год 2017/2018

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