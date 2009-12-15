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МВД Беларуси предлагает 31 декабря ограничить продажу спиртного до 21.00

15 декабря 2009 15:46
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Речь идет о круглосуточных магазинах. Белорусская милиция возьмет под особый контроль места гуляний во время новогодних праздников.

Правоохранители также проверят все клубы и дискотеки. На массовые мероприятия можно будет попасть только через контрольно-пропускные пункты. К примеру, возле стелы Минск – город-герой их будет 8.

В районе полукилометра от места проведения праздника за 2 часа до его начала в торговых точках прекратят продавать алкоголь. МВД предлагает радикально решить эту проблему и 31 декабря ограничить продажу спиртного в круглосуточных магазинах до 21.00.

В новогодние праздники в усиленном режиме будут по традиции работать медики и спасатели.

# общество

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